加快确认无名烈士身份

越通社海防——克服天气和地形等困难，越南海防市各地正加快实施“500个昼夜行动”，全面推进烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作，力争提前完成烈士遗骸生物样本采集任务。



位于二照坊的维新烈士陵园，不少墓碑仍标注“身份未明”。该陵园是当地3座需采集DNA样本的烈士陵园之一。



7月28日上午，尽管降雨，工作人员仍在临时雨棚下有序开展遗骸发掘和样本采集。发掘、取样、档案数字化、样本保存及移交等各环节均严格按专业规范操作，确保科学严谨，体现对英烈的崇高敬意。



二照坊人民委员会副主席陈鸿肃表示，当地共有133座烈士墓需要采样，为全市最多，其中明新烈士陵园就有106座。当地计划约15天内完成全部采样，并继续配合开展烈士亲属DNA样本采集，为后续比对确认身份提供依据。



除二照坊外，海防多地同步推进采样工作。7月28日，阮廌坊正式启动采样；此前，陈兴道坊已提前完成68座烈士墓采样。各地均严格落实“六明确”原则——明确人员、任务、时间、责任、结果、权限，确保采样规范、安全、庄严、有序。



海防市军事指挥部——市515指导委员会常设机构介绍，目前全市383座烈士陵园中，230座需采集DNA样本，计划采集2609份生物样本。

515指导委员会已建议市委、市人委会出台指导文件，组建5个采样工作组（4个正式组、1个后备组），在安阳县新进烈士陵园开展试点，并在各防御区域选择一个乡、坊先行实施，以统一采样流程。



自6月1日起，海防市全面启动采样，原计划2027年1月31日前完成全部任务。



实施一个多月后，为进一步加快进度，市军事指挥部建议增设3个采样组，总数增至8个，力争2026年8月完成全市烈士陵园采样。



截至7月27日，全市已完成138座烈士陵园采样，获取988份生物样本，其中795份已移交鉴定机构，其余妥善保存待移交。



为确保如期完成任务，各级515指导委员会继续坚持“六明确”原则，加强统筹协调和资源保障，积极动员退伍军人、知情人士及烈士亲属提供线索，为无名烈士身份确认提供更多依据。



海防市表示，将以高度政治责任感推进“500个昼夜行动”各项目标落实，尽快确认更多无名烈士身份，回应烈士亲属的殷切期盼，弘扬“饮水思源、知恩图报”的优良传统。（完）







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