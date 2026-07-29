越德友谊医院成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术

越通社河内——越德友谊医院7月29日发布消息称，该院医生已成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术。这一成功标志着越南在复合组织移植领域取得的新突破，彰显了越南掌握现代移植技术的能力，以及国内器官移植体系的不断发展。



接受阴茎移植者是一名43岁男性患者，此前曾在越德友谊医院男科中心接受阴茎部分切除手术。经过4年的治疗，患者身体状况已趋于稳定，尽管排尿功能仍得以保留，但残留阴茎过短，给性生活带来诸多困难，并对心理健康和生活质量造成较大影响。为了恢复阴茎形态和功能，尽快回归正常生活，患者接受了多学科会诊以及免疫、心理等方面的全面评估。结果显示，患者完全符合实施阴茎移植手术的适应证。



越德友谊医院男科中心主任阮光副教授表示，该手术技术难度极高，医生不仅需要同时重建尿道、尿道海绵体及阴茎海绵体，还需在显微镜下精准吻合直径极小的动脉、静脉和神经。



在实施手术的同时，医疗团队严格按照现代组织器官移植流程开展各项工作，包括免疫配型评估、移植物保存、抗排斥治疗以及术后移植物血液灌注监测。越德友谊医院成功完成这项手术为因癌症、创伤或意外事故导致阴茎缺损的患者带来了新的治疗希望，同时也彰显了越南医学在复杂组织移植技术领域的自主掌握能力。



越德友谊医院院长杨德雄副教授指出，根据国际医学文献，截至目前全球范围内，成功的阴茎移植手术仅有5例，最近一例于2018年公布。这也是越南首例阴茎移植手术。



目前，患者术后恢复情况十分理想。患者意识清醒，全身状况稳定，各项生命体征均处于正常范围。手术切口愈合良好，尚未发现明显的早期并发症。患者的排尿功能正在接受密切监测，对抗排斥治疗方案及术后护理反应良好。



尽管初步治疗效果十分理想，医生团队仍将继续密切随访，全面评估移植手术的长期疗效，目标不仅是确保移植物长期存活，更要最大程度恢复其功能，提高患者的生活质量。



此次移植手术取得的初步成功，为越德友谊医院继续实施复杂组织移植技术奠定了重要基础，助力提升治疗水平，为以往缺乏最佳治疗方案的特殊组织缺损患者带来新的康复希望等。（完）



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