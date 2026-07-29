社会

越德友谊医院成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术

越德友谊医院7月29日发布消息称，该院医生已成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术。这一成功标志着越南在复合组织移植领域取得的新突破，彰显了越南掌握现代移植技术的能力，以及国内器官移植体系的不断发展。

越德友谊医院成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术。图自越通社
越德友谊医院成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术。图自越通社

越通社河内——越德友谊医院7月29日发布消息称，该院医生已成功实施越南首例脑死亡供体阴茎移植手术。这一成功标志着越南在复合组织移植领域取得的新突破，彰显了越南掌握现代移植技术的能力，以及国内器官移植体系的不断发展。

接受阴茎移植者是一名43岁男性患者，此前曾在越德友谊医院男科中心接受阴茎部分切除手术。经过4年的治疗，患者身体状况已趋于稳定，尽管排尿功能仍得以保留，但残留阴茎过短，给性生活带来诸多困难，并对心理健康和生活质量造成较大影响。为了恢复阴茎形态和功能，尽快回归正常生活，患者接受了多学科会诊以及免疫、心理等方面的全面评估。结果显示，患者完全符合实施阴茎移植手术的适应证。

越德友谊医院男科中心主任阮光副教授表示，该手术技术难度极高，医生不仅需要同时重建尿道、尿道海绵体及阴茎海绵体，还需在显微镜下精准吻合直径极小的动脉、静脉和神经。

在实施手术的同时，医疗团队严格按照现代组织器官移植流程开展各项工作，包括免疫配型评估、移植物保存、抗排斥治疗以及术后移植物血液灌注监测。越德友谊医院成功完成这项手术为因癌症、创伤或意外事故导致阴茎缺损的患者带来了新的治疗希望，同时也彰显了越南医学在复杂组织移植技术领域的自主掌握能力。

越德友谊医院院长杨德雄副教授指出，根据国际医学文献，截至目前全球范围内，成功的阴茎移植手术仅有5例，最近一例于2018年公布。这也是越南首例阴茎移植手术。

目前，患者术后恢复情况十分理想。患者意识清醒，全身状况稳定，各项生命体征均处于正常范围。手术切口愈合良好，尚未发现明显的早期并发症。患者的排尿功能正在接受密切监测，对抗排斥治疗方案及术后护理反应良好。

尽管初步治疗效果十分理想，医生团队仍将继续密切随访，全面评估移植手术的长期疗效，目标不仅是确保移植物长期存活，更要最大程度恢复其功能，提高患者的生活质量。

此次移植手术取得的初步成功，为越德友谊医院继续实施复杂组织移植技术奠定了重要基础，助力提升治疗水平，为以往缺乏最佳治疗方案的特殊组织缺损患者带来新的康复希望等。（完）

胡志明市医药大学医院医生进行心脏移植手术。图自越通社

越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术

据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。

越通社
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #越德友谊医院 #越南 #首例 #脑死亡供体 #阴茎移植手术 越南
关注 VietnamPlus

健康越南

相关新闻

胡志明市医药大学医院医生进行心脏移植手术。图自越通社

越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术

据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。

顺化中央医院医生实施第20例心脏移植手术。图自越通社

一人捐器官 六人获重生

据顺化中央医院6月22日上午的消息称，接受脑死亡患者心脏移植的41岁患者目前身体状况恢复稳定，现已出院。这是顺化中央医院成功实施的第23例心脏移植手术。

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术。图自越通社

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术

心肝联合移植手术于3月13日同步进行。经过约7个小时的连续手术，移植的心脏在手术台上随即恢复跳动，移植的肝脏也迅速分泌胆汁——这是器官运作良好的信号。

更多

胡志明市国会代表团副团长武煌银发表讲话。图自越通社

修改《土地法》提升土地治理效能

越共十四届三中全会已为《土地法》及相关法律的修改确定了多项重大方向，其中强调要革新土地治理思维。许多专家、管理者建议继续完善土地征收、补偿、定价、分级分权及土地增值收益调节等机制，以确保国家、人民和企业之间的利益和谐。

老战士们在胡志明市黎氏莲公园归集的烈士遗骸安放处默默缅怀战友。图自越通社

胡志明市拟于8月为黎氏莲公园归集的烈士遗骸举行追悼安葬仪式

据胡志明市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，在预计于2026年8月完成搜寻归集工作后，该单位正拟定方案，参谋胡志明市委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线胡志明市委员会，为在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园归集的烈士遗骸举行追悼与安葬仪式，确保庄严隆重并符合相关规定。

附图 图自越通社

解除IUU“黄牌”警告：清化省彻底处理VMS失联渔船

清化省100%应登记渔船已更新至国家渔业数据库（Vnfishbase），并在VNeID上实现数据统一。2026年前7个月，渔船在海上作业时航程监控设备（VMS）失联率较2025年同期下降96%。然而，清化省仍有36艘渔船航程监控设备失联。

胡志明市免费乘车首月公交乘客量增长39% 图自越通社

胡志明市：公交免费政策带动公交与地铁客流双增长

胡志明市实施公交免费乘车政策一个月以来，公共交通客流实现显著增长。其中，公交客运量同比增长39%，地铁一号线（滨城—仙泉）客运量同比增长约15%。上述数据由胡志明市建设局于7月30日在总结市人民议会免费乘车政策实施一个月情况的会议上公布。

自6月23日至7月29日16时在黎氏莲公园归集150具烈士遗骸。图自越通社

在黎氏莲公园归集150具烈士遗骸

自6月23日至7月29日16时，负责在胡志明市黎氏莲公园开展烈士遗骸搜寻、归集与信息核实工作的力量已发现并归集150具烈士遗骸。

维新烈士陵园18座无名烈士墓于7月28日起开始发掘取样。图自越通社

加快确认无名烈士身份

克服天气和地形等困难，越南海防市各地正加快实施“500个昼夜行动”，全面推进烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作，力争提前完成烈士遗骸生物样本采集任务。

农业与环境部副部长黄忠遭起诉

农业与环境部副部长黄忠遭起诉

越南公安部7月29日发布消息称，在扩大调查涉及榴莲对华出口案件过程中，公安部警察调查机关已对4名涉案人员提起公诉并实施临时拘留，调查其涉嫌受贿和在执行公务中伪造文件等违法犯罪行为。

研讨会现场。图自越通社

在新时代重塑越南的发展空间

7月28日，越南社会科学翰林院在河内举行“新时代越南的发展空间：战略方向与政策选择”国际学术研讨会。中央各部委、研究机构、各所高校、国际组织、驻越外交机构代表以及众多国内外专家学者出席会议。

越南儿童。图自政府报

越南颁布儿童保护行动计划（2026—2030年）

《越南国家儿童保护及预防、减少非法童工行动计划（2026—2030年）》正式颁发，旨在确保所有儿童生活在安全、健康的环境中；切实减少全国儿童受侵害人数；并为遭受暴力、性侵害、非法使用童工、面临遭受暴力、剥削、遗弃风险的儿童以及其他特殊困难儿童提供融入社会和全面发展的机会，助力实现与儿童相关的可持续发展目标。

2026年7月28日，日本熊本县永旺梦乐城（Aeon Mall）在地震后的受损情况。图自共同社/越通社发

日本地震：旅日越南人社群确认全部安全

据越通社驻日本记者报道，日本西南部熊本县于7月28日下午发生7.1级地震后，越南驻日本大使馆已迅速开展跟踪评估与越南人援助工作。据大使馆代表确认，截至目前，尚未收到越南公民在上述地震中伤亡或遭受严重损失的报告。

越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会。图自越通社

越南为正式加入中西部太平洋渔业委员会做好准备

7月28日，越南水产与渔政局同东亚与西太平洋可持续渔业管理项目管理委员会在庆和省联合举办国家研讨会，探讨提升非完全合作成员国义务履行能力，并制定成为中西部太平洋渔业委员会正式成员的路线图。

河内市人民法院呼吁段宝珠投案自首，以获法律的从宽处理。图自人民公安报

段宝珠涉嫌煽动反对国家行为案将于8月3日开庭审理

河内市人民法院已作出决定，根据2015年《刑法》第117条第1款b项的规定，以“制作、储存、散发或宣传反对越南社会主义共和国国家的信息、资料、物品罪”为由，将于8月3日开庭审理被告段宝珠（1968年出生，居住河内市讲武坊）。