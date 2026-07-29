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胡志明市旅游业：从景点开发转向价值链构建

在拓展发展空间后，胡志明市旅游业正从单一景点开发转向构建产业价值链，结合国内外多样化的体验类型和刺激消费计划。这一做法帮助该市今年前几个月游客量和旅游收入保持强劲增长势头。

胡志明市在新山一国际机场设立旅游推广柜台。图自越通社
胡志明市在新山一国际机场设立旅游推广柜台。图自越通社

越通社河内 —— 在拓展发展空间后，胡志明市旅游业正从单一景点开发转向构建产业价值链，结合国内外多样化的体验类型和刺激消费计划。这一做法帮助该市今年前几个月游客量和旅游收入保持强劲增长势头。

据胡志明市旅游局数据，2026年前7个月，该市接待国际游客超过710万人次，同比增长42.7%；国内游客达3160万人次；旅游总收入近237.5万亿越盾，增长55.3%，完成年度计划的72%。

增长动力来自旅游产品的持续创新。除了面向高消费群体的“从高处俯瞰胡志明市”旅游线路外，该市发展了“城市—工业—海滩—岛屿”模式的MICE产品，努力将游客停留时间从3.5天延长至5天以上。

从2026年初至今，胡志明市旅游业还加强了牙科、美容和辅助生殖方面的优势开发，成本比区域内其他国家低30%至50%，服务于医疗旅游客群。

为留住游客，该市打造了多样化的夜间娱乐综合体、步行街、夜市和实景艺术表演节目，同时通过聚焦西贡河沿岸景观市区线路和连接芹椰、头顿、平阳（旧）的跨区域走廊，拓展水上旅游服务。

在发展新产品的同时，胡志明市旅游业继续投资创新、连接和提升本市景点系统的质量。据盛美西坊的映月女士介绍，近期许多熟悉景点通过新的传播方式推广，结合历史、文化和地域记忆的故事，对游客产生吸引力。

Agoda越南国家总监武玉林表示，美食在目的地选择决策中日益发挥重要作用。Agoda数据显示，35%的越南游客将美食视为规划旅行时的主要因素之一。这是胡志明市发展与本土文化相关的体验式旅游产品的优势。

面向年底旺季，胡志明市旅游局将开展“每个旅游服务经营单位都是一个友好目的地”计划，助力打造安全、友好、可持续的目的地形象。特别的是，第二十届胡志明市国际旅游博览会也将于本季度举行。

胡志明市旅游局设定了第四季度接待国际游客300万人次和国内游客1000万人次的目标，将加大对美国、澳大利亚、新加坡等高消费国际客源市场的推广力度，并结合在海外举办的越南河粉节等活动。

对于国内市场，第六届胡志明市旅游周预计于12月4日至12日举行，将在全市168个坊、乡、特区举办丰富多彩的文体育旅游活动。（完）

越通社
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