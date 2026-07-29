越南政府总理黎明兴会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛·勒德门松

越通社河内——7月29日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）。



黎明兴在会见中对越老特殊团结关系继续在各领域强劲、全面发展表示高兴和高度评价，赞扬老挝人民革命党中央组织部与越南内务部之间所取得的合作成果。双方经常开展代表团互访，在制度建设、机构组织、干部公务员职员管理、行政改革和提升国家治理能力等方面密切配合，并在东盟公务领域合作会议和论坛上相互支持。黎明兴高度评价两个机构新签署了《2026-2030年合作备忘录》，体现了双方在调整和完善符合相关机构职能、任务和组织架构变化的协调机制方面的主动性和灵活性。

双方会见现场。图自越通社

在深入交流越南落实党的十四大决议的情况，特别是三级政府模式运行一年来的成果时，黎明兴建议两个机构今后继续密切配合，重点开展以下任务：保持各级代表团互访；有效落实双方刚签署的合作备忘录中已达成一致的合作内容；加强信息交流，分享双方共同关心领域的专业经验；分享在组织机构建设、国家治理和现代公务发展方面的模式、倡议和实践经验。双方在区域和国际论坛上协调配合并相互支持，特别是在东盟公务合作框架内；建议越南内务部继续关注并支持老挝人民革命党中央组织部开展培训、进修和集训项目，以提升该部干部队伍的专业能力和业务水平，符合老方的实际需求和越方的支持能力。



西赛·勒德门松希望越南各位高层领导特别是黎明兴继续关心支持和指导，推动老挝人民革命党中央组织部与越南伙伴机构之间的合作关系取得最大成效，特别是在党建工作、干部培训、国家机构组织、地方政府组织、干部公务员职员管理、制度建设与完善、行政改革、竞赛奖励，以及按照精简、高效、有力方向安排和健全各级地方政府组织机构等方面。（完）