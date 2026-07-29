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国会常务委员会第四次会议：完善调控机制，推动房地产市场健康发展

7月29日下午，在越南国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会审议并就《房地产经营法》修订的政策方向提出意见。

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社
国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

越通社河内——7月29日下午，在越南国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会审议并就《房地产经营法》修订的政策方向提出意见。

据政府呈文，修订该法旨在体制化党的关于革新、精简机构、推进分级分权、削减经营条件、推动数字化转型、解决实践瓶颈和完善调控机制的主张，以促进房地产市场健康、可持续发展。

关于分级分权管理，《房地产经营法》修订草案将项目转让审批权限从政府总理下放至省级人民委员会；取消建设部在该领域的监察任务。关于新内容，草案补充了房地产交易流程；规定外国个人、定居海外的越南人可购买、租赁购买住宅及建筑面积部分；补充通过冻结账户或协议方式保障合同剩余价值5%的机制；补充可转让的经营合同类型及房地产产品电子识别码的规定。

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在越南国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会审议并就《房地产经营法》修订的政策方向提出意见。图自越通社

国会经济财政委员会常务委员会赞同修订该法律的必要性，建议审查将住宿用途住宅、旅游公寓、办公公寓（Officetel）以及建筑物内部分楼面面积纳入房地产经营范围的问题；确保各相关法律之间的统一性，并不将违规行为合法化。

国会主席陈青敏明确指出，修订工作需放在土地、住宅、投资、建设等法律体系的总体框架中；体制化十四届三中全会决议；确保同步性，避免重叠。

陈青敏评价现行法律暴露诸多不足，特别是在定金和预售未来形成住宅方面。最高5%的定金比例不足以保障财务承诺，容易导致投机和随意毁约；规定只能在项目具备条件并取得施工许可证后方可收取定金，限制了开发商合法的融资渠道。关于规划，土地使用规划与房地产经营条件之间的“脱节”状况造成项目审批阻滞。

陈青敏建议聚焦于几项重点政策：完善定金和前期融资机制；明确规定在项目具备条件前的投资合作意向协议和意愿登记形式；遵守最高限额，附有银行担保和监管。同时，要求规范房地产标识并将其纳入国家数据整合：每项产品获发唯一识别码，交易前在系统上公开信息；不符合识别码要求的交易将不被法律认可。

陈青敏强调，此次修订不是简单地收紧或放松，而是构建透明、稳定、具有高度可预测性的法律框架，并与《土地法》、《住房法》、《信贷机构法》保持同步。（完）

越通社
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