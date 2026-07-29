加强越柬立法经验交流

越通社河内——7月29日，正在对越南进行正式访问的柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）在河内会见越共中央委员、越南国会副主席、越柬友好议员小组主席、越柬友好协会主席阮氏清。



阮氏清在会见中表示，在两党领导以及两国国会和政府的共同推动下，越柬关系不断得到巩固，双方在贸易、旅游、文化、国防安全等领域的合作日益走深走实。



阮氏清表示，越柬友好协会和柬越友好协会在活动形式和内容方面进行了多项创新。2025年，双方协会举办了两国企业俱乐部合作会议，推动多家企业签署投资合作计划。



阮氏清希望昆索达莉继续予以关注并创造有利条件，推动两国友好议员小组加强联系，促进交流与立法经验分享。同时，她建议柬埔寨国会继续为在柬越裔群体合法、稳定生活创造便利，重视解决其法律证件问题。



面向越柬建交60周年（1967年6月24日至2027年6月24日），阮氏清表示，两国友好议员小组和友好协会将协调开展多项务实活动，推动高级别承诺落到实处，为进一步巩固越柬团结和传统友谊作出贡献。



柬埔寨国会主席昆索达莉高度评价并赞同阮氏清提出的建议。她强调，议会外交和民间外交有效发挥了桥梁纽带作用，为深化两国全面合作关系作出了积极贡献。



昆索达莉表示，柬方始终愿意同越方协调配合，支持越南搜寻、归集并确认在柬埔寨牺牲的越南烈士、志愿军和专家遗骸身份，共同推动“500个昼夜行动”取得成功。



昆索达莉希望两国友好组织继续发挥骨干作用，巩固外交关系，增进相互了解，特别是密切协调，办好越柬建交60周年（1967年6月24日—2027年6月24日）系列纪念活动。（完）

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