加强越南与布隆迪两党两国政治互信、友好关系与务实合作

越通社河内——7月29日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了由总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）率领的布隆迪保卫民主全国委员会—保卫民主力量（CNDD-FDD）代表团。该代表团于2026年7月27日至31日对越南进行正式访问。



陈锦秀对两党两国关系特别是2025年4月布隆迪总统正式访问越南以来取得的积极发展表示高兴。他重申，越南共产党重视与包括布隆迪CNDD-FDD党在内的非洲各友好政党的关系。他建议两党早日具体化刚刚签署的合作备忘录；加强代表团互访、干部培训，分享经济社会发展、减贫、党建和政治体系建设等方面的经验。



在经济合作方面，陈锦秀对雷韦里安·恩迪库里约总书记为越南军队电信工业集团（Viettel）旗下Lumitel电信合资企业在布隆迪有效运营所提供的支持表示感谢，同时建议布隆迪CNDD-FDD党和政府继续为Lumitel以及越南企业投资经营创造便利条件，推动双边合作关系发展。



会见现场。图自越通社

雷韦里安·恩迪库里约表示，越南是布隆迪推进国家发展和落实“2040—2060愿景”进程中的榜样和学习典范。他表示，希望进一步加强两国在投资、科技和农业等领域的合作。



雷韦里安·恩迪库里约强调，布隆迪担任2026-2027年非洲联盟轮值主席国，表示布隆迪愿意作为桥梁，帮助越南加强与非洲联盟（AU）的关系并参与其各项倡议和合作计划。



双方一致同意加强代表团互访和各政治社会组织之间的交流，以巩固政治互信，发挥两党在推动两国合作关系中的引领和指导作用。同时，加强协调推动双边合作文件的谈判和签署，特别是《避免双重征税协定》和《鼓励和保护投资协定》。（完）