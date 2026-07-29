经济

促进瑞士投资者参与越南国际金融中心建设

越通社驻瑞士记者报道，7月28日，越南政府副总理阮文胜访问并同楚格州政府及加密谷风险投资基金（Crypto Valley）举行工作会议；在苏黎世主持与企业座谈会，同瑞士企业协会Economiesuisse举行工作会谈，并会见了在瑞越南专家、学者和侨胞代表。

阮文胜副总理会见在瑞越南专家、学者和侨胞。图自越通社
阮文胜副总理会见在瑞越南专家、学者和侨胞。图自越通社

越通社河内——越通社驻瑞士记者报道，7月28日，越南政府副总理阮文胜访问并同楚格州政府及加密谷风险投资基金（Crypto Valley）举行工作会议；在苏黎世主持与企业座谈会，同瑞士企业协会Economiesuisse举行工作会谈，并会见了在瑞越南专家、学者和侨胞代表。

阮文胜在会晤中强调，越南与瑞士在金融、加密资产和创新领域的合作还有很大发展空间。越南拥有诸多有利条件，可成为投资基金、科技企业和国际金融机构的富有吸引力的目的地。

阮文胜建议楚格州及瑞士金融科技企业通过专家交流、就加密资产管理政策提供咨询、建设数字资产市场基础设施、对接区块链企业和创新社区等方式加强合作。同时，建议加密谷基金扩大对越南的投资，特别是对越南科技创业企业的投资。

楚格州经济部代表阿尔贝托•迪亚兹（Alberto Diaz）表示，楚格州愿意推动与越南在创新、金融科技、人才培养、创业生态系统对接以及分享为科技企业营造有利发展环境的经验。

加密谷基金联合创始人奥拉夫·汉内曼（Olaf Hannemann）评价称，越南拥有巨大的市场规模、快速的数字化转型和强劲的改革方向，有潜力成为区域重要的创新和数字金融中心。

同日在苏黎世，阮文胜副总理主持了以 “金融与高科技合作时代的新商业机遇” 为主题的座谈会。

vnanet-potal-pho-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-van-thang-tiep-tuc-hoat-dong-tai-thuy-si-8919297.jpg
阮文胜副总理在座谈会上发言。图自越通社

阮文胜重申越南政府将继续改善投资环境、发展基础设施并陪伴企业，鼓励瑞士金融集团、投资基金和科技企业参与越南国际金融中心建设，同时扩大在高科技、人工智能、半导体、制药、医疗设备、绿色金融和循环经济等领域的投资。

在座谈会上，瑞士和欧洲投资者关注外资持股比例政策、人工智能在金融服务、保险和数字基础设施中的应用、资本市场和债券市场发展方向、证券法律框架完善、税收政策、投资吸引机制，以及越南国际金融中心在连接全球金融生态系统中的作用等。

越南财政部副部长阮氏碧玉和国家证券委员会主席武氏真芳在会上分享了相关方向、机制和政策。

7月28日，阮文胜会见了瑞士企业协会Economiesuisse理事会成员莫妮卡·鲁比奥洛（Monica Rubiolo）及协会领导。莫妮卡•鲁比奥洛评价称，《越南-欧洲自由贸易联盟自贸协定》将进一步拓宽合作机会，帮助双方企业实现市场、伙伴和供应链多元化。她还分享了瑞士基于透明生态系统、良好治理和稳定法律框架发展金融中心的经验。

阮文胜建议该协会鼓励会员企业继续投资越南，分享经验以完善投资吸引政策和推动创新。

在会见在瑞越南专家、学者和侨胞时，阮文胜表示，海外越南人是民族不可分割的一部分，是国家发展的重要资源。他表示，越南正大力推进体制改革、科技发展、创新和数字化转型，包括数字金融、数字资产和金融科技等领域，为国内外专家参与贡献创造条件。

各位专家、学者和侨胞表示希望建立与国内机构更频繁的交流机制，以分享经验和提供政策咨询。（完）

会见现场。图自经济财政杂志

越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #瑞士 #投资者 #越南 #国际金融中心 瑞士
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

胡志明市一角。图自越通社

越南力争到2035年跻身全球金融中心前75名

越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜于2026年7月22日签署第04/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，批准了至2035年越南国际金融中心发展计划（以下简称《计划》）。

会见现场。图自经济财政杂志

越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

更多

会议现场。图自越通社

从海洋经济发展向海洋强国建设的重大转变

在7月29日上午举行全国研究、学习、贯彻与落实越共第十四届三中全会决议会议上，中央政策与战略部部长阮青毅在深入贯彻关于把越南建设成为海洋强国决议的主要内容时强调，出台该决议是一项紧迫要求，旨在满足拓展国家发展空间、革新现代海洋治理以及发挥海洋在经济发展、保障国防安全、外交与国际融入中战略作用的需要。

越南商品正逐步通过电子商务平台进入国际市场。图自Vietnam+

河内试点开展数字消费与电子商务保护模式

根据《河内市数字消费与电子商务保护模式试点方案》，到2028年，河内市力争实现500个主体参与或接入该模式，1000种产品在数字展区或关联栏目中公开展示，至少80%的产品具有可追溯性或相应标识码，100%的参与主体接受强制信息公开指导等目标。

出席越南与韦拉克鲁斯企业对接研讨会的代表合影。图自越通社

加强越南与墨西哥企业对接

墨西哥目前是越南在拉丁美洲的第二大贸易伙伴，而越南则是墨西哥在东盟中的主要贸易伙伴。近年来，双边贸易额保持良好增长势头，2025年已超过150亿美元，为两国企业在加工制造、农产品、食品、物流及供应链发展等领域进一步扩大合作关系奠定坚实基础。

附图。图自人民报

越南塑造海洋工业生态系统

关于《越南海洋经济可持续发展战略》的第36-NQ/TW号决议明确了同步发展海洋经济各产业，包括海运、造船业、港口和物流。凭借近3300公里海岸线和约100万平方公里的专属经济区，越南具备诸多有利条件来构建国家海洋工业生态系统。

福安鞋业公司鞋类生产链。图自越通社

构建知识产权保护屏障 维护出口市场

对于向美国出口的企业而言，遵守知识产权相关规定正日益成为强制性要求。另外，企业还需推进信息透明化、档案数字化，并提升供应链的可追溯能力，其有助于保持越南在最重要、规模最大的出口市场中的增长势头。

STP集团在广宁省云屯的高科技海水养殖场。图自nhandan.vn

推动海洋经济发展成为战略性动力

在新时代海洋发展战略思维指导下，越南正由“海洋经济”思维转向“国家海洋发展空间”思维。越南海洋不仅是资源开发和产业发展的重要载体，而是国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科学技术和国际合作等国家利益的重要汇聚点。

金瓯省各农业合作社的大部分水稻种植面积在收割环节均实现了机械化作业。图自越通社

疏通绿色转型金融资源

据多家企业反映，为满足减排要求并转变生产模式，当前最大的障碍仍是用于技术投资、产线改造和建立符合国际标准管理体系所需的金融资源。

越南同塔省榴莲。图自越通社

越南榴莲出口增长强劲，市场竞争日趋激烈

产量增加、出口复苏，加之西原地区即将进入收获季，这些因素正为今年越南榴莲出口突破40亿美元大关带来希望。然而，由于供应充足、消费需求放缓及竞争加剧，中国市场的售价仍面临下行压力。

提升外商投资质量 增强越南自主能力

提升外商投资质量 增强越南自主能力

越共中央政治局2026年关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确指出，外商投资经济部门是“国民经济的重要组成部分”，是“经济发展和融入国际进程的重要动力”。

隆城机场第二条跑道将于9月完工。图自越通社

隆城机场第二条跑道将于9月完工

7月27日，越南航空港总公司（ACV）表示，经过14个月的施工，截至目前隆城国际航空港（隆城机场）第二条跑道和滑行道的混凝土路面已基本完工。承包商正在调动数百名人员和机械设备，完善剩余工程，确保今年9月底完成该标段。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式。 图自越通社

越南发布首批铝锭产品

越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。这一里程碑标志着越南铝冶炼产业实现历史性突破，同步完善了铝土矿开发、氧化铝加工和电解铝生产的全产业链布局，为国家提升产业自主能力、推动高附加值制造业发展奠定了坚实基础。