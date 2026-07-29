促进瑞士投资者参与越南国际金融中心建设

越通社河内——越通社驻瑞士记者报道，7月28日，越南政府副总理阮文胜访问并同楚格州政府及加密谷风险投资基金（Crypto Valley）举行工作会议；在苏黎世主持与企业座谈会，同瑞士企业协会Economiesuisse举行工作会谈，并会见了在瑞越南专家、学者和侨胞代表。



阮文胜在会晤中强调，越南与瑞士在金融、加密资产和创新领域的合作还有很大发展空间。越南拥有诸多有利条件，可成为投资基金、科技企业和国际金融机构的富有吸引力的目的地。



阮文胜建议楚格州及瑞士金融科技企业通过专家交流、就加密资产管理政策提供咨询、建设数字资产市场基础设施、对接区块链企业和创新社区等方式加强合作。同时，建议加密谷基金扩大对越南的投资，特别是对越南科技创业企业的投资。



楚格州经济部代表阿尔贝托•迪亚兹（Alberto Diaz）表示，楚格州愿意推动与越南在创新、金融科技、人才培养、创业生态系统对接以及分享为科技企业营造有利发展环境的经验。



加密谷基金联合创始人奥拉夫·汉内曼（Olaf Hannemann）评价称，越南拥有巨大的市场规模、快速的数字化转型和强劲的改革方向，有潜力成为区域重要的创新和数字金融中心。



同日在苏黎世，阮文胜副总理主持了以 “金融与高科技合作时代的新商业机遇” 为主题的座谈会。



阮文胜副总理在座谈会上发言。图自越通社

阮文胜重申越南政府将继续改善投资环境、发展基础设施并陪伴企业，鼓励瑞士金融集团、投资基金和科技企业参与越南国际金融中心建设，同时扩大在高科技、人工智能、半导体、制药、医疗设备、绿色金融和循环经济等领域的投资。



在座谈会上，瑞士和欧洲投资者关注外资持股比例政策、人工智能在金融服务、保险和数字基础设施中的应用、资本市场和债券市场发展方向、证券法律框架完善、税收政策、投资吸引机制，以及越南国际金融中心在连接全球金融生态系统中的作用等。



越南财政部副部长阮氏碧玉和国家证券委员会主席武氏真芳在会上分享了相关方向、机制和政策。



7月28日，阮文胜会见了瑞士企业协会Economiesuisse理事会成员莫妮卡·鲁比奥洛（Monica Rubiolo）及协会领导。莫妮卡•鲁比奥洛评价称，《越南-欧洲自由贸易联盟自贸协定》将进一步拓宽合作机会，帮助双方企业实现市场、伙伴和供应链多元化。她还分享了瑞士基于透明生态系统、良好治理和稳定法律框架发展金融中心的经验。



阮文胜建议该协会鼓励会员企业继续投资越南，分享经验以完善投资吸引政策和推动创新。



在会见在瑞越南专家、学者和侨胞时，阮文胜表示，海外越南人是民族不可分割的一部分，是国家发展的重要资源。他表示，越南正大力推进体制改革、科技发展、创新和数字化转型，包括数字金融、数字资产和金融科技等领域，为国内外专家参与贡献创造条件。



各位专家、学者和侨胞表示希望建立与国内机构更频繁的交流机制，以分享经验和提供政策咨询。（完）

