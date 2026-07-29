越共中央总书记、国家主席苏林：将TKV重新定位为现代能源与材料工业集团

越通社河内——7月29日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开关于越南煤炭矿产工业集团（TKV）结构重组的工作会议。



苏林在会议上高度评价并表扬TKV近期所作的努力，同时指出了一些需要及早克服的不足和瓶颈。苏林强调，中央政治局2026年1月6日第79-NQ/TW号决议要求国有经济集团不仅要承担关键领域的重要职责，更要率先引领工业化和现代化，以科技、创新创意、数字化转型和现代治理为动力。凭借管理大型矿产资源、保障能源和原材料安全的角色，TKV必须在技术革新、数字化转型、绿色转型、循环经济和更高效利用资源方面走在前列。



苏林强调，必须将TKV重新定位为现代能源与材料工业集团；确保为经济提供充足的煤炭，主动进口、掺配、储备、安全节约高效地开采国内资源；多元化进口煤供应来源；在科技、数字化转型和劳动生产率方面实现突破，以减少排放、降低环境影响；优化投资布局和财务管理，拓展发展合作，提升治理能力。

会议在在党中央总部召开。图自越通社

苏林要求将安全生产和工人生活置于中心位置，将资源开发与生态修复和可持续发展相结合；关心住房、医疗、福利、工作条件和职业发展机会；特别关注培训、招聘和留住矿工，大力推进机械化和自动化，以减少劳动者在繁重、危险岗位上的直接作业。TKV必须大力推进循环经济，将废弃土石、矿井废水、矿井瓦斯、灰渣和赤泥视为二次资源进行回收再利用，减少排放；开采活动必须与生计转型、基础设施发展和为地方创造长期经济基础相结合。



苏林指出，TKV正面临转折点，能源和原材料需求巨大，但能源转型、减排和战略性矿产竞争正在改变其运营环境。如果继续沿用旧方式，集团难以建立长期竞争力；如果决心革新，TKV完全有基础成为现代化的能源矿产工业集团，在保障能源安全、原材料安全和建设自主工业中发挥核心作用。每一吨煤、每一吨矿石都必须更加节约地使用，创造更高价值，减少环境影响。



苏林表示，在新阶段，“纪律与同心”的传统必须体现在技术纪律、投资纪律、财务纪律、安全纪律、环境纪律和同心革新上。他相信TKV将进行实质性重组，快速、可持续发展，发挥国有骨干经济集团的作用，成为国家工业和能源安全的支柱之一。（完）