日本地震：越南驻福冈总领事馆开展越南公民救助工作 尚未发现越南公民新增伤亡

越通社河内——据越南驻日本福冈总领事馆的消息，截至7月29日晚，尚未发现越南公民在熊本县地震中新增伤亡情况。当地越南人基本情况安全，但许多人急需饮水和食品援助。

越通社驻日本记者报道，7月29日，越南驻福冈总领事馆代表、领事武文长与Tonan集团及熊本Hiro Zukuri工会代表举行工作会谈，并会见了派遣企业、Hiro Zukuri工会以及在地震中遇难的实习生陈文山家属。

企业和监理团体承诺最大限度地保障陈文山的保险权益，并按照家属意愿完成将遗体运回越南的手续。目前遗体由当地警方保管，但因职能部门正集中开展救援工作，法医鉴定、作出死亡结论和开具死亡证明尚无法进行。

越南驻福冈总领事馆代表、熊本Hiro Zukuri工会代表于在地震中遇难的实习生陈文山同事交流。图自越通社

同日，武文长领事前往八代市协助避难中的越南公民。总领事馆与各协会和志愿团体配合，在受灾地区越南人集中的5个地点组织发放救援物资，同时继续在各区域排查情况和援助需求。

在各监理团体和企业尚未完全满足劳动者需求的情况下，熊本县的救援组织正紧急采购和调集饮水和食品，以援助受灾民众。

据熊本县政府消息，截至7月29日下午，当地已开设465个避难所，共安置9872人；约3.67万户家庭停电。日本职能部门继续搜寻被困人员，并统计房屋和基础设施受损情况。（完）