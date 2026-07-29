越澳研究拓展防务合作潜力领域

越通社河内——7月29日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将在国防部驻地会见了澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德。



潘文江强调，越南一向重视与澳大利亚的关系，并将防务合作视为双边关系的重要支柱之一。他高兴地看到，近年来，越澳两国防务合作在2010年《防务合作备忘录》和2018年《关于促进防务合作的联合愿景声明》的基础上持续走深走实，涵盖各层级互访、对话与磋商、培训、联合国维和、信息共享、各军兵种经验交流、战后遗留问题处理、多边防务合作以及在东盟防长扩大会议（ADMM+）框架内的合作等领域。



潘文江对澳大利亚政府和国防部派遣运输机协助越南将二级野战医院运送至联合国驻南苏丹维和特派团表示感谢，并希望今后双方进一步深化现有合作，同时拓展潜在领域的合作。其中包括加强各层级互访、搜救和救灾合作、边防部队和海警力量之间的合作、培训、联合国维和、国防工业、战后遗留问题处理以及在地区国防合作机制中加强磋商与相互支持。



潘文江表示，越南国防部欢迎澳方提出于2026年派遣专家赴越，就双方有关越南参战人员的数据库的开发利用开展经验交流，从而为越南政府发起的“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认战役”作出贡献。



值此机会，潘文江诚挚邀请澳大利亚国防部领导及国防企业代表出席预计于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。



吉莉安·伯德高度评价越澳两国国防部乃至两国之间的合作关系，对近年来双边防务合作取得的积极进展表示高兴，并希望澳大利亚与越南进一步促进包括防务合作在内的双边关系不断走深走实，为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。（完）

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