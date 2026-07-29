越南领导人就日本地震造成重大人员财产损失致慰问电

越通社河内7月29日——获悉日本熊本县及九州地区发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失，越南政府总理黎明兴于7月29日向日本首相高市早苗致慰问电。
同日，越南外交部部长黎怀忠向日本外务大臣茂木敏充致慰问电。（完）
日本地震：越南驻福冈总领事馆开展越南公民救助工作 尚未发现越南公民新增伤亡
据越南驻日本福冈总领事馆的消息，截至7月29日晚，尚未发现越南公民在熊本县地震中新增伤亡情况。当地越南人基本情况安全，但许多人急需饮水和食品援助。
获悉日本熊本县及九州地区发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失，越南政府总理黎明兴于7月29日向日本首相高市早苗致慰问电。
越通社河内7月29日——获悉日本熊本县及九州地区发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失，越南政府总理黎明兴于7月29日向日本首相高市早苗致慰问电。
同日，越南外交部部长黎怀忠向日本外务大臣茂木敏充致慰问电。（完）
潘文江希望今后双方进一步深化现有合作，同时拓展潜在领域的合作。其中包括加强各层级互访、搜救和救灾合作、边防部队和海警力量之间的合作、培训、联合国维和、国防工业、战后遗留问题处理以及在地区国防合作机制中加强磋商与相互支持。
7月29日傍晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）离开河内，圆满结束应越南国会主席陈青敏邀请于7月27日至29日对越南进行的正式访问。
苏林建议今后两党中央组织部继续发扬特殊团结关系的传统，密切配合落实2026—2031年阶段合作协议；加强信息交换，分享党建、政治体系建设以及各级干部培训等方面的理论与实践经验，为落实两党决议作出贡献，推动两党两国合作关系不断走深走实并取得更大成就。
7月29日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开关于越南煤炭矿产工业集团（TKV）结构重组的工作会议。
7月29日下午，越南第十五届国会常务委员会本着紧迫、严肃和高度负责的精神，完成了第四次会议的全部议程。
7月29日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了由总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）率领的布隆迪保卫民主全国委员会—保卫民主力量（CNDD-FDD）代表团。该代表团于2026年7月27日至31日对越南进行正式访问。
范清平相信第33次外交会议和第22次全国外事工作会议将成为重要里程碑，推动整个外交外事系统 在思维和行动上实现强劲而务实的转变；有助于统一认识，疏通“瓶颈”，提高各部委和地方之间以及国内机构与越南驻外代表机构之间在对外工作中的协同效率。
7月29日下午，在越南国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会审议并就《房地产经营法》修订的政策方向提出意见。
7月29日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）。
7月29日，正在对越南进行正式访问的柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）在河内会见越共中央委员、越南国会副主席、越柬友好议员小组主席、越柬友好协会主席阮氏清。
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7月29日上午，越共中央政策与战略部部长阮青议在河内召开的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上介绍了越共中央于2026年7月28日颁布关于到2030年、2035年、2045年及面向2050年愿景阶段创新国家发展模式的第19-NQ/TW号决议的主要内容。
越通社驻金边记者报道，连日来，柬埔寨《新鲜新闻网》（Fresh News）、《新柬埔寨日报》（Kampuchea Thmey Daily）和柬埔寨国家通讯社（AKP）等主要新闻媒体密集报道了柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问的相关消息，强调此访将进一步巩固两国传统友谊、特殊团结和全面战略合作关系。
在即将于广宁省举行的第二次名誉领事会议前夕，越南外交部副部长黎氏秋姮就相关事宜接受了媒体采访。
7月29日上午，在由越共中央书记处举行的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将表示，越共十四大首次将“维护和平稳定环境”置于国家发展目标首位，确立了新时代国家安全与社会建设的新理念。
7月28日，联合国安理会在纽约总部就中东和巴勒斯坦局势举行季度公开辩论会。联合国安理会7月轮值主席刚果主持会议。
胡志明市加强与泰国、柬埔寨和菲律宾多领域合作
7月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议时强调，全党和整个政治体系必须统一思想，深刻把握党中央各项战略决策的指导思想、创新内容及其内在联系，做到“正确理解、统一行动”。
7月28日下午，越南政府常务副总理范家足在河内会见了正对越进行正式访问的立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kestutis Budrys）。
越共中央总书记、国家主席苏林7月20日在越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议（越共十四届三中全会）开幕式上明确指出，安全是发展的条件，安全战略须从逐一处理风险转向主动预防，增强抵御能力以及牢牢维护国家安全。