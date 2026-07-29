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柬埔寨国会主席昆索达莉圆满结束对越南的正式访问

7月29日傍晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）离开河内，圆满结束应越南国会主席陈青敏邀请于7月27日至29日对越南进行的正式访问。

越南政府总理黎明兴与柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王参观由越南通讯社举办的关于两国合作关系的图片展。图自越通社
越南政府总理黎明兴与柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王参观由越南通讯社举办的关于两国合作关系的图片展。图自越通社

越通社河内——7月29日傍晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）离开河内，圆满结束应越南国会主席陈青敏邀请于7月27日至29日对越南进行的正式访问。

访问期间，柬埔寨国会主席入陵瞻仰胡志明主席遗容，向英雄烈士纪念碑敬献花圈；会见越共中央总书记、国家主席苏林；会见政府总理黎明兴；并与国会主席陈青敏举行会谈。

在会见中，越南领导人祝贺柬埔寨取得的发展成就，重申始终支持柬埔寨和平、稳定、繁荣发展；强调越柬两党两国关系是双方共同的无价财富，需要继续发挥党、国会和政府渠道的作用，推动各部委和地方之间的合作。

柬埔寨国会主席昆索达莉高度评价越南取得的全面发展成就；相信越南将胜利实现两大百年目标，在地区和世界上的作用和地位日益提升；强调越南在经济改革和精简机构方面的成功和经验是柬埔寨发展过程中的宝贵借鉴。

双方一致确认继续重视和优先发展双边关系，其中两国国会合作是重要渠道；同意有效落实两国领导人达成的各项协议，加强代表团互访，提高双边合作机制运行成效。双方还同意推动交通基础设施、口岸、物流和供应链互联互通；为贸易投资创造便利条件，力争早日将双边贸易额提升至200亿美元；加快勘界立碑工作，建设和平、稳定与发展的边界线。

双方一致同意配合举办越柬建交60周年（1967—2027）纪念活动，加强对两国人民团结友好传统的宣传教育，特别是对年轻一代。

在访问框架内，柬埔寨国会主席还会见了越共中央委员、国会副主席、越柬议员友好小组主席、越柬友好协会主席阮氏清，并参观了越南军队工业电信集团和108中央军医院。（完）

越通社
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