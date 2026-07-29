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越南与阿尔巴尼亚签署劳务合作备忘录

7月29日，越南内务部副部长武战胜与阿尔巴尼亚经济与创新部部长德利娜·易卜拉欣娜签署了关于越南劳动者赴阿尔巴尼亚工作的合作备忘录。

越南与阿尔巴尼亚签署劳务合作备忘录。图自baochinhphu.vn
越南与阿尔巴尼亚签署劳务合作备忘录。图自baochinhphu.vn

越通社河内——7月29日，越南内务部副部长武战胜与阿尔巴尼亚经济与创新部部长德利娜·易卜拉欣娜（Delina Ibrahimaj）签署了关于越南劳动者赴阿尔巴尼亚工作的合作备忘录。

在签署仪式上，武战胜强调，该备忘录的签署是一个重要里程碑，标志着两部在劳动领域建立正式合作框架，有助于落实党和国家关于主动、积极融入国际的方针，按照安全、透明、高效和可持续方向不断拓展境外就业市场，实现市场多元化发展。

该备忘录的重要内容明确将劳动者置于合作协议的核心位置。越南劳动者在劳动关系中依法享有平等待遇；依法享受工资、工作条件及福利待遇。此外，赴阿工作的越南劳动者在出境前无需承担相关费用，所有费用将由用工方承担。这为促进公平、透明、符合道德规范的招聘以及保障劳动者合法权益奠定了重要基础。

阿尔巴尼亚有接收约2万至3万名包括越南在内的外国劳动者的需求，特别是在旅游、酒店、餐饮、工业生产、建筑、高科技农业、运输等领域具备职业技能和外语能力的劳动者。阿方愿意在越南劳动者出境前开展职业培训，使其技能水平符合阿方认可标准并满足用工企业需求。

签署仪式结束后，双方牵头机构将联合制定备忘录的实施计划，加强有关用工需求、招聘标准及培训的信息交换，并依法开展合作内容，从而提升越南与阿尔巴尼亚劳务合作效果，满足阿尔巴尼亚的用工需求，为越南劳动者创造更多就业机会。（完）

越通社
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