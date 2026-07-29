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越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛

苏林建议今后两党中央组织部继续发扬特殊团结关系的传统，密切配合落实2026—2031年阶段合作协议；加强信息交换，分享党建、政治体系建设以及各级干部培训等方面的理论与实践经验，为落实两党决议作出贡献，推动两党两国合作关系不断走深走实并取得更大成就。

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林29日下午在河内会见了由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领正在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央组织部代表团。

会见中，苏林高度评价此次访问的意义。他指出，此次访问有助于加强两党中央组织部之间以及老挝人民革命党中央组织部与越南内务部之间的合作关系。

西赛·勒德门松祝贺越南人民近年来取得的重大、全面且具有历史意义的成就，并坚信在越南共产党领导下，越南人民将在革新事业中继续取得更加辉煌的新成就，胜利落实越共十四大决议。

西赛·勒德门松强调，老挝党和国家始终珍视并感谢越南党和国家长期以来向老挝提供巨大、宝贵、真挚帮助。他希望越南党和国家领导人，特别是苏林总书记、国家主席继续指导并创造便利条件，支持双方在新阶段有效落实两党中央组织部之间以及老挝人民革命党中央组织部与越南内务部刚签署的合作协议。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛。图自越通社

苏林建议今后两党中央组织部继续发扬特殊团结关系的传统，密切配合落实2026—2031年阶段合作协议；加强信息交换，分享党建、政治体系建设以及各级干部培训等方面的理论与实践经验，为落实两党决议作出贡献，推动两党两国合作关系不断走深走实并取得更大成就。

他强调，越南党和国家领导人始终注重为两党中央组织部以及越南内务部加强合作与经验交流提供便利条件。

西赛·勒德门松承诺老挝人民革命党中央组织部将继续发扬优良传统，同越共中央组织部及越南内务部在有效落实两党两国高层共识及双方新签署的合作协议中密切配合，进一步巩固老挝人民革命党中央组织部与越方伙伴之间的关系，为培育老越伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系作出贡献。（完）

越通社
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