苏林：迅速将各项决策同步具体化为贴合实际的行动计划

苏林在会议上发表指导性讲话时强调，十四届三中全会就党建、政治体系完善及国家发展与安全保护等重大议题达成高度共识，作出了一系列重大决策。

苏林强调，党中央各项决策是一个相互贯通、紧密衔接的系统，共同指向领导方式、治理模式、发展和保护国家的系统性革新。苏林要求，迅速将各项决策同步具体化为贴合实际、有重点、明确优先顺序且任务之间相互衔接的行动计划和方案。

各级党委、机关和地方必须系统梳理落实越共十四大决议、各项党中央决议及十四届三中全会文件的实施方案。

苏林指出，需对工作事项进行明确分类。凡方向明确、依据充分、条件具备的事项必须立即执行。需进行制度化的事项，必须明确负责机构、时限和具体产出。

制度化工作必须及时、同步推进，将党的主张转化为清晰可行的规定。凡属本级权限内的事项，必须主动解决；超出权限的，须立即报告并同时提出处理方案；不得仅将文件上报等待，不得因法律空白或指导不统一而延误工作，不得给民众和企业增加额外程序和成本。

关于两级地方政府体制，中央不提出重新调整乡级行政区划，因为整个系统基本运行平稳有效。

苏林指出，要提升组织实施能力，确保各项执行条件充分具备，保障政治体系运行顺畅、互动高效。

中央集中抓战略、抓制度、抓共用平台、抓重大资源和抓监督检查。省级负责将方针政策具体化、组织发展空间、调配资源、为乡级顺畅运行创造条件。乡级是公共治理的第一线，直接处理民众和企业的各类需求和工作；必须具备治理发展的能力；必须通过工作组织实施实现自我成长。

中央向地方分权，省级将乡级能够承担的任务予以分级。分级分权必须与人力、财政、数据、科技和权力监督同步推进。数据必须准确、完整、干净、鲜活、统一，按权限实现共享；改变民众需重复提供国家系统已有信息的状况。信息系统须服务于调控指挥、预警、监督和责任追究；不得增设多余程序、软件和形式主义报告。

苏林要求建设一支具备足够政治品格、能力素质和威望、堪当重任的干部队伍；发挥以身作则的责任担当和“一把手”的决定性作用。

苏林要求，建立严明的执行纪律；加强检查监督、信息宣传和以数据、产品、实际成效为导向的评估工作；以人民利益和人民满意度作为最终衡量标准。（完）