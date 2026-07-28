黎明兴总理：国际货币基金组织是越南战略政策咨询伙伴

黎明兴总理向国际货币基金组织代表通报了越南经济社会发展情况及重要的政策调控方向，同时强调越南政府一贯主张坚持在稳定宏观经济和确保金融银行系统安全的基础上推动增长，加强财政纪律，发展资本市场，以逐步减少经济对银行信贷的依赖。越南绝不以牺牲宏观经济稳定和金融银行体系安全为代价，来换取缺乏可持续性的短期过热增长。

政府总理指出，国际货币基金组织是越南战略政策咨询伙伴，是经济社会发展过程中值得信赖的同行者。越南政府高度评价国际货币基金组织的各项评估报告和建议，并将其视为政策制定与施行过程中的重要咨询信息来源，希望国际货币基金组织代表处将继续发挥作为重要且积极桥梁的作用，助力进一步巩固和发展实效、高效的合作关系，保持经常性的政策对话，开展切实可行的咨询内容，为越南实现快速与可持续增长的目标作出贡献。

约亨·施密特曼高度评价越南的各项重要战略方向，特别是突破性发展科学技术、创新与数字化转型；认为越南仍拥有巨大的增长空间，可通过财政政策、货币政策与其他解决方案之间的协调配合，既能支持经济增长，又有助于维持宏观经济稳定。

国际货币基金组织完全支持越南实现两位数增长目标，并将继续分享对越南经济前景与政策的评估和建议，其中包括与金融、货币及银行领域相关的各项议题。（完）

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