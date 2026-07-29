进一步巩固并提升越南的国际地位

越通社河内——在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议前夕，越南驻中国大使范清平接受越通社驻北京记者采访时表示，上述会议将有助于统一认识，疏通瓶颈，提高各部委和地方之间以及国内机构与越南驻外代表机构之间在对外工作中的协同效率。



范清平大使表示，外交会议和全国外事工作会议是包括越南驻外代表机构在内的整个外交系统回顾对外工作和外事工作成果、总结不足与经验教训的重要契机。同时，这也是统一认识、思维和行动方针的机会，确保对外工作能够满足日益提高的任务要求，特别是同步、全面和高效落实外交部行动计划。



范清平认为，这是在越共十四大将对外工作和国际融入确定为国家发展新纪元“重要且经常性任务”之后召开的首次外交和外事工作会议。会议将提出对外工作的诸多新内涵，如战略自主、自力更生和新时代对外发展方向。



范清平指出，第33次外交会议以“在新纪元发挥越南对外工作的先锋作用，落实其重要且经常性任务”为主题，第22次全国外事工作会议以“提升地方对外工作水平，有效动员国际资源，服务发展事业”为主题。两次会议将重点学习、讨论与分析具有战略意义的重要问题，为今后越南驻外代表机构乃至外交部的工作提供重要方向指引；同时明确对外工作在实现国家发展目标中的具体作用与任务，如实现两位数增长、主动创造战略机遇、增强自主自强能力等。这将有助于越南对外工作牢牢把握战略主动，应对新形势下的各类挑战，并抓住机遇，破除对外工作仍然存在的“瓶颈”，继续巩固和提升越南在国际舞台上的地位。



另外，第22次全国外事工作会议将统一新阶段地方对外工作的认识与行动。



对于包括越南驻中国大使馆在内的驻外机构而言，会议将帮助我们细化方向和重点任务，从而完善协调机制，与各地方一道把对外方针和政策转化为具体项目和成果，服务于发展事业 越南驻中国大使范清平



范清平相信第33次外交会议和第22次全国外事工作会议将成为重要里程碑，推动整个外交外事系统 在思维和行动上实现强劲而务实的转变；有助于统一认识，疏通“瓶颈”，提高各部委和地方之间以及国内机构与越南驻外代表机构之间在对外工作中的协同效率。由此，越南外交部门将进入进入充分发挥全面、现代、专业外交力量的新阶段，更好履行先锋作用和重要、经常性任务，有助于维护和平稳定环境、有效动员外部资源、提升国家地位，为实现新纪元发展目标创造最有利国际条件。（完）