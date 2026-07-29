越南国会常务委员会第四次会议闭幕

越通社河内——7月29日下午，越南第十五届国会常务委员会本着紧迫、严肃和高度负责的精神，完成了第四次会议的全部议程。



在此次会议上，国会常务委员会已审议、讨论45项内容，是迄今工作量最大的会议之一，其中已对提交第一次非常规会议的28项内容和提交第二次会议的2项法律草案提出意见；通过了3项法令、8项决议，并对另外4项内容提出意见。



国会主席陈青敏表扬各机关已与政府密切配合、严守纪律和规矩，按进度完成了大量工作。到目前为止，第一次非常规会议的33项内容中已有28项获得国会常务委员会的意见。尽管时间紧迫、内容困难复杂，但各项呈报内容的质量基本达到要求，具备提交国会的条件。



陈青敏要求各机关继续集中完善档案，在会议开幕前将正式材料发送给国会代表，以便代表有充足时间仔细研究。国会主席指出，国会只有约17天时间审议大量工作，强调呈报材料必须真正成熟、方案明确，确保与相关法律的统一性和同步性。

陈青敏回顾了越共中央总书记、国家主席苏林的要求——“执行力必须设计在每一项政策中”、“将颁布速度转化为执行速度”，要求各机关贯彻这一精神，准备组织实施方案，审查指导性文件和部署资源，使各项法律和决议通过后能立即落地生效。



陈青敏强调，会议的成功不仅仅以通过的法律和决议数量来衡量，更重要的是这些决策是否真正打通了堵点、疏通了资源并改善了人民生活。他要求各机关不要把提交完档案视为完成任务；每一次吸纳、修改都要使草案更加清晰、严谨和可行。



*扩大民众获得住房的机会



此前，在7月29日下午的会议上，国会主席陈青敏就2023年《住房法》修订政策方向发表意见时指出，这是一部影响范围极广的法律，直接关系到民众的居住权、社会保障政策和房地产市场。

会议现场。图自越通社

本次修订的目标必须聚焦于破解体制瓶颈、疏通土地、投资和社会资源；扩大民众获得住房的机会，特别是政策对象和低收入人群；为住房市场可持续发展创造稳定、透明的法律框架。



陈青敏建议政府继续审查并将党的各项新决议全面制度化，同步完善各大政策，其中坚持以人民为中心、以行政改革为动力、以社会资源使用效率为目标。住房政策必须扩大接触机会，不给民众制造新的障碍。（完）