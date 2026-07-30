☀️越通社早安咖啡（2026.7.30）

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林29日下午在河内会见了由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领正在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央组织部代表团。全文



·7月29日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地主持召开关于越南煤炭矿产工业集团（TKV）结构重组的工作会议。全文



日本熊本县地震后受损的房屋（2026年7月29日）。图：新华社/越通社

·获悉日本熊本县及九州地区发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失，越南政府总理黎明兴于7月29日向日本首相高市早苗致慰问电。全文



· 7月29日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了由总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）率领的布隆迪保卫民主全国委员会—保卫民主力量（CNDD-FDD）代表团。该代表团于2026年7月27日至31日对越南进行正式访问。



·7月29日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将在国防部驻地会见了澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德。全文



·7月29日下午，越南第十五届国会常务委员会本着紧迫、严肃和高度负责的精神，完成了第四次会议的全部议程。全文



·7月29日傍晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）离开河内，圆满结束应越南国会主席陈青敏邀请于7月27日至29日对越南进行的正式访问。全文



·7月29日，越南内务部副部长武战胜与阿尔巴尼亚经济与创新部部长德利娜·易卜拉欣娜（Delina Ibrahimaj）签署了关于越南劳动者赴阿尔巴尼亚工作的合作备忘录。



·越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上提出的四大战略转变，不仅凸显了越南的发展潜力，也有助于在地缘政治日益充满不确定性的背景下进一步巩固国家的经济、政治地位和自主发展能力。这是东京大学城市经济与资源研究中心（SCERU）高级研究员、亚洲开发银行研究所（ADBI）研究员西泽利郎（Toshiro Nishizawa）在接受越通社驻日本记者采访时所作出的评价。



·7月29日，越南清洁能源协会（VCEA）旗下的《越南清洁能源杂志》与品牌与竞争力战略研究院在河内联合举行“氢能与零排放工业未来”论坛。



·7月29日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将在河内会见了来访的意大利莱奥纳多集团（Leonardo S.p.A.）高级副总裁丹尼埃莱·塔瓦尔诺（Daniele Tavarno）一行。



在黎氏莲公园归集150具烈士遗骸。图自越通社

·自6月23日至7月29日16时，负责在胡志明市黎氏莲公园开展烈士遗骸搜寻、归集与信息核实工作的力量已发现并归集150具烈士遗骸。



·据越南驻日本福冈总领事馆的消息，截至7月29日晚，尚未发现越南公民在熊本县地震中新增伤亡情况。当地越南人基本情况安全，但许多人急需饮水和食品援助。



·美山圣地正为当地石刻古文字体系建立档案材料，当前目标是获得亚太地区文献遗产认证，在已有的世界文化遗产称号之外，为保护和弘扬遗产价值工作开辟新的方向。



青年工程——国家革命历史遗迹布泽车站的数字化项目，帮助民众、游客及年轻一代更深入地了解家乡的历史价值。图自越通社

·凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。全文



·年初以来，广宁省共接待游客超1240万人次，其中国际游客超260万人次；旅游收入达近35.2万亿越盾，同比增长21%。（完）