时政

☀️越通社早安咖啡（2026.7.30）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

vnanet-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-truong-ban-to-chuc-trung-uong-lao-8920995.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝人民革命党中央组织部部长西赛。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林29日下午在河内会见了由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领正在对越南进行工作访问的老挝人民革命党中央组织部代表团。全文

·7月29日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地主持召开关于越南煤炭矿产工业集团（TKV）结构重组的工作会议。全文

vnanet-potal-nhat-ban-khan-truong-cuu-ho-sau-dong-dat-giua-nang-nong-khac-nghiet-8921349.jpg
日本熊本县地震后受损的房屋（2026年7月29日）。图：新华社/越通社

·获悉日本熊本县及九州地区发生地震，造成重大人员伤亡和财产损失，越南政府总理黎明兴于7月29日向日本首相高市早苗致慰问电。全文

· 7月29日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了由总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）率领的布隆迪保卫民主全国委员会—保卫民主力量（CNDD-FDD）代表团。该代表团于2026年7月27日至31日对越南进行正式访问。

·7月29日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将在国防部驻地会见了澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德。全文

·7月29日下午，越南第十五届国会常务委员会本着紧迫、严肃和高度负责的精神，完成了第四次会议的全部议程。全文

·7月29日傍晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）离开河内，圆满结束应越南国会主席陈青敏邀请于7月27日至29日对越南进行的正式访问。全文

·7月29日，越南内务部副部长武战胜与阿尔巴尼亚经济与创新部部长德利娜·易卜拉欣娜（Delina Ibrahimaj）签署了关于越南劳动者赴阿尔巴尼亚工作的合作备忘录。

·越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上提出的四大战略转变，不仅凸显了越南的发展潜力，也有助于在地缘政治日益充满不确定性的背景下进一步巩固国家的经济、政治地位和自主发展能力。这是东京大学城市经济与资源研究中心（SCERU）高级研究员、亚洲开发银行研究所（ADBI）研究员西泽利郎（Toshiro Nishizawa）在接受越通社驻日本记者采访时所作出的评价。

·7月29日，越南清洁能源协会（VCEA）旗下的《越南清洁能源杂志》与品牌与竞争力战略研究院在河内联合举行“氢能与零排放工业未来”论坛。

·7月29日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将在河内会见了来访的意大利莱奥纳多集团（Leonardo S.p.A.）高级副总裁丹尼埃莱·塔瓦尔诺（Daniele Tavarno）一行。

vnanet-potal-hanh-trinh-tim-lai-ten-cho-cac-liet-si-8915410.jpg
在黎氏莲公园归集150具烈士遗骸。图自越通社

·自6月23日至7月29日16时，负责在胡志明市黎氏莲公园开展烈士遗骸搜寻、归集与信息核实工作的力量已发现并归集150具烈士遗骸。

·据越南驻日本福冈总领事馆的消息，截至7月29日晚，尚未发现越南公民在熊本县地震中新增伤亡情况。当地越南人基本情况安全，但许多人急需饮水和食品援助。

·美山圣地正为当地石刻古文字体系建立档案材料，当前目标是获得亚太地区文献遗产认证，在已有的世界文化遗产称号之外，为保护和弘扬遗产价值工作开辟新的方向。

vnanet-potal-quang-tri-danh-thuc-di-san-trong-ky-nguyen-so-8760710.jpg
青年工程——国家革命历史遗迹布泽车站的数字化项目，帮助民众、游客及年轻一代更深入地了解家乡的历史价值。图自越通社

·凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。全文

·年初以来，广宁省共接待游客超1240万人次，其中国际游客超260万人次；旅游收入达近35.2万亿越盾，同比增长21%。（完）

越通社
#越通社新闻 #越通社简讯 #越南新闻 #越中关系
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将会见澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德。图自qdnd.vn

越澳研究拓展防务合作潜力领域

潘文江希望今后双方进一步深化现有合作，同时拓展潜在领域的合作。其中包括加强各层级互访、搜救和救灾合作、边防部队和海警力量之间的合作、培训、联合国维和、国防工业、战后遗留问题处理以及在地区国防合作机制中加强磋商与相互支持。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀和CNDD-FDD党总书记雷韦里安·恩迪库里约。图自越通社

加强越南与布隆迪两党两国政治互信、友好关系与务实合作

7月29日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了由总书记雷韦里安·恩迪库里约（Révérien Ndikuriyo）率领的布隆迪保卫民主全国委员会—保卫民主力量（CNDD-FDD）代表团。该代表团于2026年7月27日至31日对越南进行正式访问。

越南驻中国大使范清平。图自越通社

进一步巩固并提升越南的国际地位

范清平相信第33次外交会议和第22次全国外事工作会议将成为重要里程碑，推动整个外交外事系统 在思维和行动上实现强劲而务实的转变；有助于统一认识，疏通“瓶颈”，提高各部委和地方之间以及国内机构与越南驻外代表机构之间在对外工作中的协同效率。

正在对越南进行正式访问的柬埔寨国会主席昆索达莉在河内会见越共中央委员、越南国会副主席、越柬友好议员小组主席、越柬友好协会主席阮氏清。图自越通社

加强越柬立法经验交流

7月29日，正在对越南进行正式访问的柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）在河内会见越共中央委员、越南国会副主席、越柬友好议员小组主席、越柬友好协会主席阮氏清。

越共中央政策与战略部部长阮青议。图自越通社

实现体制突破，创新国家治理方式，打造发展新动能

7月29日上午，越共中央政策与战略部部长阮青议在河内召开的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上介绍了越共中央于2026年7月28日颁布关于到2030年、2035年、2045年及面向2050年愿景阶段创新国家发展模式的第19-NQ/TW号决议的主要内容。

《新柬埔寨日报》刊登关于越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达莉会谈的文章。图自越通社

柬媒密集报道柬埔寨国会主席昆索达莉访越

越通社驻金边记者报道，连日来，柬埔寨《新鲜新闻网》（Fresh News）、《新柬埔寨日报》（Kampuchea Thmey Daily）和柬埔寨国家通讯社（AKP）等主要新闻媒体密集报道了柬埔寨国会主席昆索达莉对越南进行正式访问的相关消息，强调此访将进一步巩固两国传统友谊、特殊团结和全面战略合作关系。

越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将 图自越通社

越共中央确立新时代国家安全与社会建设新理念

7月29日上午，在由越共中央书记处举行的全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将表示，越共十四大首次将“维护和平稳定环境”置于国家发展目标首位，确立了新时代国家安全与社会建设的新理念。