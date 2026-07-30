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第十二届亚洲分龄组游泳锦标赛：越南夺得14枚金牌

在2026年7月17日至21日于泰国曼谷举行的第十二届亚洲分龄组游泳锦标赛上，越南游泳队取得了令人瞩目的成绩，共获得14枚金牌、7枚银牌和7枚铜牌，并打破了一项17-18岁年龄组的赛事纪录。

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越通社
#分龄组游泳 #锦标赛 #金牌 #泰国曼谷 #第十二届 #赛事纪录
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越南—新纪元

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