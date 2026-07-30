第十二届亚洲分龄组游泳锦标赛：越南夺得14枚金牌

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500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸
据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，截至2026年7月25日，在“500昼夜行动”中，各力量已搜寻、归集烈士遗骸1488具，其中境内466具，老挝174具，柬埔寨850具。同时，发现7处烈士合葬墓，其中宣光省5处，共含23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体烈士遗骸。
越南－柬埔寨睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系
应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉将于7月27日至29日对越南进行正式访问。
河内获评全球第二大服务最友好城市
英国比价平台MoneySuperMarket最新发布“全球十大客户服务最友好城市”排行榜，越南河内获评全球第二大服务最友好城市。
提升越南非传统安全挑战防范和应对意识与责任感
越南力争到2030年，各级主要领导干部和管理干部100%贯彻落实关于防范、应对非传统安全的党主张、国家政策和法律法规以及国家战略。
至2030年越南数字科技产业部分发展目标
根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。
2026至2035年阶段越南学校健康促进计划
《2026—2035年学校健康促进计划》旨在提升学校卫生服务质量，加强学生健康保护、健康照护和健康管理，促进学生身心全面发展。
2026年亚洲柔道锦标赛：越南队荣获团体总分第二
越南柔道队在2026年亚洲柔道锦标赛上表现出色，共夺得12枚金牌、10枚银牌和9枚铜牌，最终位列团体总成绩第二名。这是近年来越南柔术队在亚洲最高水平赛事中取得的最佳战绩。
100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营
据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。
深入推进行政改革，不断提升服务民众和企业的质量
三级政府模式运行一年来，行政审批制度改革正从以便利管理部门为导向，转向以更好服务民众和企业为目标，进一步提升国家行政管理体系的治理水平和运行效能。
数字化转型成为新型治理体系运行的基础
三级政府模式运行满一周年: 数字化转型成为新型治理体系运行的基础。
到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。
2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。
越南代表队跻身IPhO 2026成绩前七强
参加2026年国际物理奥林匹克竞赛的越南代表队的5名成员全部获奖。这是越南参加国际物理奥林匹克竞赛以来取得最好的成绩。
2026年上半年：越南货物进出口总额同比增长27.1%
2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%，其中出口增长21%，进口增长33.4%。贸易逆差为166.5亿美元。
2026年前6月越南对外投资总额达12.1亿美元
2026年上半年，越南对外投资总额（包括新批投资和调整资本）达12.1亿美元，比去年同期增长1.5倍。
2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%
截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。
2026年上半年越南出口额超过100亿美元的5类商品
2026年上半年，越南共有5类商品出口额突破100亿美元，占全国出口总额的62.6%。其中，电子产品、计算机及其零部件出口额居首，达711.57亿美元。
2026年上半年赴越国际游客同比增长14.9%
2026年上半年，赴越旅游的国际游客达1230万人次，同比增长14.9%。
2026年6月：PMI指数达51.8点，制造业增长势头积极
2026年6月，越南制造业采购经理人指数（PMI）达51.8点，虽较5月份的52.8点略有回落，但整体增长势头得以延续。其中亮点包括：产量显著增长，新订单数量保持增加；通胀压力大幅缓解。
越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元
今年上半年，监察部门在监察工作中共发现经济违法违规金额446,000亿越盾（约合17.02亿美元），涉及土地4824.6公顷；建议追缴上缴国家财政6315亿越盾（约8858万美元）和201.2公顷土地等。