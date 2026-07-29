越南推动遗产转化为文化产业发展的资源

越通社河内——凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。



落实第80号决议的目标





自越共中央政治局颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议六个月以来，该决议的落实工作已取得诸多积极进展。



在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林直面现有局限，指出从主张到产品、从行动计划到实际影响之间的差距仍然很大；同时明确识别了“四大短板”并就“三大转变”作出部署。

越南拥有超过4万处历史文化和名胜古迹；近7万项非物质文化遗产，其中38项被联合国教科文组织列入名录。然而，这些遗产宝库大部分尚未被数字化、标准化并连接成共享数据。

据越南文学艺术联合会主席杜洪军副教授表示，“四大短板”分别是：越南价值在数字环境中的吸引力短板；遗产向数据、知识和知识产权转化的短板；具有竞争力的产品创新能力短板；制度和文化产业生态系统短板。



越南文学艺术联合会主席认为，目前文化财政支出仅达约1.5%，而决议要求至少达到2%。越共中央总书记、国家主席苏林强调组织实施责任，其中突出完善体制、建立指标体系、发展数字文化主权、标准化遗产数据和推动文化产业等要求，体现了基于目标、数据和结果的治理思路。

游客在婆那加占婆塔国家级特殊遗迹区（庆和省芽庄北坊）扫码获取信息。图自越通社

被提及的短板之一是将文化遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和国家创造力。越南拥有超过4万处历史文化和名胜古迹；近7万项非物质文化遗产，其中38项被联合国教科文组织列入名录。然而，这些遗产宝库大部分尚未被数字化、标准化并连接成共享数据；尚未以知识产权形式得到保护和有效开发；尚未成为数字化知识、创意产品以及教育、文化产业和人工智能的资源。



据越南文学艺术联合会主席杜洪军表示，越共中央总书记、国家主席苏林关于将遗产和文化资本转化为数据、数字化知识、知识产权、创意产品和发展资源，同时强调不能片面追求数字化率，避免形式主义的要求，恰恰触及了当前文化数字化转型过程中颇为普遍的局限。



形成完整生态系统



据升龙文化研究所所长徐氏鸾教授表示，当前最大的障碍不是我们缺乏遗产、缺乏数据或缺乏创新潜力，而是尚未形成一个足够完整的生态系统，将遗产转化为数据、从数据转化为知识、从知识转化为知识产权、从知识产权转化为具有经济价值的产品和服务。



目前，许多地方的遗产数字化仍主要停留在采集、存储、建档或建设零散数据库的阶段。数据仍分散、缺乏统一标准，尚未实现互联互通。



为使遗产宝库成为直接贡献于数字经济的资产，徐氏鸾认为，需要同步实施若干措施。首先，需要建设国家文化数据基础设施，实现系统性数字化、标准化、互联互通并具备更新能力。其次，需要为遗产数据的管理和开发确立明确的法律框架，确保国家利益、社区权益和创作主体权利之间的和谐。

徐氏鸾教授强调，“换言之，我们需要从‘数字化为了保存’的思维转向‘数字化为了连接、创造和发展’。届时，遗产不仅是过去的记忆，更成为数据、知识、知识产权和创新资源，直接为数字经济和越南软实力作出贡献”。



统计数据显示，目前文化产业对GDP的贡献率仅约4%，而第80号决议提出的目标是力争到2030年达到7%，到2045年达到9%。



徐氏鸾教授表示，为实现这一目标，需要建立一个足够完整的文化产业生态系统，其中体制和政策发挥市场培育、降低风险和鼓励长期投资的作用。目前越南还缺乏一个足够协调的文化产业制度框架。电影、音乐、出版、广告、时尚、设计、表演艺术、电子游戏等行业受多部不同法律和机制的调整。

数字化将创建共享数据库，有助于连接资料源，更好地服务于清查与管理工作。图自越通社

此外，还需要具有足够吸引力的财政和投资政策，因为创意产业投资通常风险较高，资产主要是创意、版权和无形资产。同时需要有保护和有效开发知识产权的机制。如果版权得不到保护，企业就没有长期投资的动力。



徐氏鸾教授认为，国家不必替代市场发挥作用，但需要做好体制建设、基础设施投资、降低初期风险和拓展创意空间等角色。当所有这些因素得到同步连接时，文化产业才能真正成为经济新的增长动力。



专家们认为，当体制、技术、资源和人才等各项措施得到同步部署，将遗产转化为资产，文化将成为强大的内生资源，为越南在新时代塑造竞争力和软实力作出贡献。（完）