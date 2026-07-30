越通社河内 ——在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开前夕，越南外交部副部长黎氏秋姮发表了题为《发挥海外越南人资源——从外交先锋作用到地方发展动力》的文章。越通社谨介绍文章的主要内容。



旅居海外的超过650万名越南同胞拥有极其特殊的地位。他们是民族不可分割的一部分，既是经济、知识、科学技术、治理经验、合作网络等方面的重要资源，也是受关爱、保护的对象，更是连接国际资源与国家及各地方发展需求的重要力量。



新时代越南对外工作的特殊资源



在全球化不断深入的背景下，一个国家的综合实力不仅取决于人口、资源或资本，而越来越依赖于获取知识、技术、市场以及国际合作网络的能力。遍布全球130多个国家和地区的越南侨胞，正成为连接越南与世界的重要资源。



除持续稳定的侨汇和投资项目外，海外越南人还带来了知识、技术、管理经验、市场信息以及国际合作网络。这些资源对于越南推动增长模式转型、发展科技创新、推进数字化转型和提升国家竞争力具有重要意义。



海外越南人最大的优势在于构建了覆盖全球的人才和合作网络。无论是企业家开拓海外市场、科学家推动技术转移、专家促成科技合作，还是知识分子建言献策，都在不断拓展越南的发展空间。



进入新的发展阶段，对外工作不仅要发挥桥梁作用，更要成为连接侨胞优势与国家、地方发展需求的重要纽带。越南驻外机构应主动发现、联系和凝聚企业家、专家、学者及侨团资源；地方政府则需明确发展需求，建立重点项目清单和配套合作机制。当供需双方实现高效对接时，侨胞资源才能真正转化为推动发展的现实动力。



与此同时，越南还将继续完善相关政策，依法保障海外越南人的合法权益，进一步加强中央、驻外机构与地方政府之间的协调配合。数字化建设也应成为凝聚侨胞资源的重要工具，通过建立专家数据库、汇集创新建议、提供信息服务和跟踪合作成效，使每一次联系都能够转化为投资、贸易、科技或知识合作成果。



将侨胞资源与地方发展需求对接



近年来，越南各地不断加强地方对外工作和海外越南人工作。作为吸引投资、引进技术、拓展市场和推动经济社会发展的直接主体，各地正着力提升利用国际资源，特别是侨胞资源的能力。



为进一步释放侨胞潜力，需要加强地方政府与外交部、驻外代表机构及海外侨团之间的协调合作，建立企业家、专家和合作伙伴数据库，并设立专业机构，为项目从提出到实施提供全流程对接和服务。



地方招商推介也应由过去的宏观介绍转向提供具体项目信息、政策措施和实施机制，为侨胞营造更加透明、高效、便利的合作环境，吸引更多优质资源回流。



提升国际影响力，传播越南价值的资源



越南对外工作的先锋作用不仅体现在汇聚发展资源，更体现在营造和平稳定的发展环境、深化友好合作、争取国际社会支持方面。



凭借对越南和所在国社会的深入了解，以及长期积累的社会信誉，海外越南人已成为连接越南与世界的重要桥梁。通过经济、科技、教育、文化和民间交流等多领域合作，侨胞不断夯实双边关系的民意基础，增进国际社会对越南的理解和信任。



在数字媒体快速发展的今天，每一位海外越南人都可以成为传播国家形象的“民间使者”，向国际社会展示一个和平、稳定、开放、创新、负责任的越南，帮助世界更加全面、客观地了解越南的发展道路和政策主张。



越南第33次外交会议和第22次全国外事工作会议均强调，要充分发挥外交工作的先锋作用，提升地方对外工作水平，更有效地汇聚国际资源服务国家发展。充分发挥海外越南人资源优势，是把民族力量与时代力量结合起来的重要体现，也是连接人才、知识、科技、资本、市场和国际合作资源服务国家发展的重要途径。



在新时代，每一位海外越南人不仅是民族共同体的一员，更是连接越南与世界的桥梁、传播越南形象的使者和参与国家发展的重要力量。激发侨胞报效祖国的热情，增强彼此信任，完善机制，将有助于把全球越南人的力量转化为推动国家发展和牢牢捍卫祖国的重要动力。（完）