唤醒首都腹地的“旅游村寨”

越通社河内——河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。



长久以来，河内以千年文献古都的身份享誉四方。还剑湖、三十六条古街、文庙—国子监、升龙皇城以及散落各地的传统手工艺村，共同构筑了首都旅游的经典底色。



然而，当全球旅游风向从“看风景”转向“品生活”，从浮光掠影式的观光转向沉浸式的文化对话，河内也顺势发掘出自身新的潜力——那些依然将传统浸润于日常的社区，正成为最具吸引力的活态空间。在这里，文化并非陈列于展柜，而是流淌在民居、灶台与居民的言语笑谈之间，让远道而来的人得以触摸一座城市最真实的脉搏。



坐落于巴维山脚下的板绵村，以瑶族传统草药、民族祭祀仪式和丰富多彩的民间艺术闻名遐迩。如今，这里早已不只是一处供人观光的景点，更是一方可沉浸、可体验的文化空间。游客可以亲身体验瑶族草药浴，跟随当地居民制作传统美食，聆听一味味草药背后代代相传的民族智慧，在与当地生活的近距离接触中，感受瑶族文化的独特魅力。



板绵村一家传统草药店负责人赵氏莺透露，自2024年4月河内市正式将板绵村列入社区旅游目的地名录以来，村内旅游活力显著提升。外国游客纷至沓来，对瑶族居民朴素而深厚的生活方式频频称道。



而河内社区旅游版图上最新的亮色，当属美德乡的芒谷。今年7月初，河内市旅游局联合地方政府正式推出以 “芒谷——触摸宁静”为主题的社区旅游产品，为首都旅游品牌版图再添重要一笔。



芒谷距河内市中心约60公里，至今完好保留着半山区特有的自然肌理——石灰岩山峦起伏，湖水澄澈，稻田层叠，芒族村寨安然隐于其间。这里最打动人的，不是精心雕琢的景致，而是自然而然的生活烟火。游客可入住传统高脚屋，骑行穿梭于稻田小径，或徒步探索低山丘陵，再以一顿地道的芒族风味餐食收束一日行程，每一刻都与宁静相触。



相较之下，位于同模的越南各民族文化旅游村则提供了一种更广阔的叙事框架。自2026年7月1日正式移交河内市管理后，这座文化村落被寄予厚望，不仅有望成为首都新的文化中心、旅游中心与文化产业聚集地，更有望催化河内西部区域的经济新增长极。



与静态陈列的传统博物馆截然不同，越南各民族文化旅游村是一座依然在呼吸的文化聚落。多个民族社群常年在此举办节庆仪式、展演传统手工艺、烹制民族佳肴，把各自的生活片段真诚地铺陈于访客面前。游客只需一日行程，便可从西原高脚公房（Nhà Rông）、埃地族（Ê Đê）长屋，走到岱依族与芒族的高脚屋，再抵高棉族、占族的传统民居，仿佛在时间的纵深与地域的广袤中完成了一次穿越越南的文化漫游。



塑造“旅游村寨”的首都品牌



芒谷旅游产品的崭新亮相、板绵村的活力以及各民族文化旅游村的定位重塑，共同勾勒出河内社区旅游生态体系逐渐成型的轮廓。



但客观而言，这些“旅游村寨”尚处起步阶段。接待规模有限，产品层次仍显单一，景点之间缺乏顺畅串联，游客停留时间普遍偏短。要让它们真正从“点缀”走向“支撑”，从“新鲜”走向“经典”，河内亟需制定一份立足长远、系统有序且始终将社区置于核心位置的发展蓝图。



河内旅游协会副主席阮进达指出，各目的地应摒弃各自为战的惯性，转向构建联动共生的社区旅游网络。目前各地虽特色分明，却缺少有效衔接，难以凝聚成一条完整的体验链。



事实上，这些景点在地理上彼此相近，完全有条件整合成两至三日的中程线路。例如，游客可从山西—巴维地区出发，探访板绵村及周边生态景区；随后移步越南各民族文化旅游村，沉浸式领略54个民族的文化全景；最后南行至芒谷，再结合香山风景区与美德县传统手工艺村，形成一条自然与人文交错的深度旅程。



越南绿色旅游协会主席冯光胜则强调，每一个“旅游村寨”都必须拥有属于自己的文化叙事——这是可持续发展的根基所在。



他建议，芒谷应锁定芒族文化、半山区自然景观与田园静谧体验为核心；板绵村则聚焦瑶族文化、草药养生与康养度假；而越南各民族文化旅游村应当成为民族文化节庆、艺术展演、手工艺活态展示及国家级文化项目的常态化平台，以此突破“节庆热闹、平日冷清”的困局，实现全年持续引流。



Travelogy旅行社总经理武文宣关注到住宿配套的短板。他认为，要真正拉长游客停留时间，各地须着力提升高品质民宿及其相关服务设施，让“留得下”成为可能。



在数字化浪潮席卷旅游业的当下，河内亦可建立专属的社区旅游数字地图平台，将住宿预订、线路定制、在线支付与多语言智能导览融为一体，以技术为文化体验赋能，让游客的每一次探访都更顺畅、更深入。



归根结底，河内社区旅游最具竞争力的资板，并非奇山异水，亦非奢华设施，而是那份植根于乡土、流淌于日常的文化厚度。



在河内朝着区域重要旅游中心稳步迈进的征途中，这些“旅游村寨”或许不会成为游客量最大的目的地，却极有可能成为最令人回味、最触及心灵的那一处风景。（完）



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