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美山圣地冲刺亚太文献遗产：50件古代铭文亟待破译与数字化

美山圣地正为当地石刻古文字体系建立档案材料，当前目标是获得亚太地区文献遗产认证，在已有的世界文化遗产称号之外，为保护和弘扬遗产价值工作开辟了新方向。

美山塔庙区曾是延续9个世纪（从4世纪到13世纪）的多个古占婆王朝最重要的宗教信仰中心。图自越通社
美山塔庙区曾是延续9个世纪（从4世纪到13世纪）的多个古占婆王朝最重要的宗教信仰中心。图自越通社

越通社河内 ——美山圣地正为当地石刻古文字体系建立档案材料，当前目标是获得亚太地区文献遗产认证，在已有的世界文化遗产称号之外，为保护和弘扬遗产价值工作开辟了新方向。

石上史库

除了已被联合国教科文组织认定的建筑价值外，美山圣地（岘港市秋盆乡）还保存着一份刻在石头上的特殊史料库。

美山世界文化遗产管理委员会（简称管委会）刚刚基本完成了对遗迹区内铭文系统的统计、描述和数据库建设工作。

初步结果确认现存约50件铭文，包括完整的碑刻和许多带文字的碑石碎片。此前，5月中旬，保护与博物馆处（隶属管委会）已开展实地考察，为美山铭文、碑刻系统申报文献遗产的档案逐步建立科学基础。

这些铭文不仅是具有特殊历史、文化和科学价值的原始实物，更是直接的历史文献，有助于阐明美山塔庙区的形成历史、发展过程以及占婆王国各个时期的政治、宗教和文化生活。迈向亚太地区文献遗产的目标非常可行，因为美山铭文、碑刻系统本身具有许多突出价值。

保护与博物馆处处长阮文寿

阮文寿同时表示，目前最大的困难不在于清点实物，而在于解读和翻译碑文内容，以确定其诞生背景、历史价值以及与占婆各王朝相关的信息。这是一项需要大量时间、跨学科协作，尤其是国际专家支持的工作。

破解碑文

为了将这些古老文字转化为文献遗产，美山圣地正同步连接国内外科学家，对铭文系统进行研究、翻译、数字化，并逐步完善档案。

自2018年起，管委会与印度科学家及印度驻越南大使馆合作开展美山碑文项目，重点研究和翻译塔庙区内现存约30件梵文碑文，将其译为越南语和英语。

然而，破译工作并不简单。许多碑石因战争炸弹而碎裂、碎片散失或风化导致字迹模糊。不少实物自20世纪初便被送到多家博物馆及各地保存，使得比对和系统化工作更加复杂。

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美山圣地中一块保存完整的碑石。图自《青年报》

在此背景下，今年5月，法国远东博古院专家承诺协助翻译占婆文字碑文系统，同时配合建设世界文献遗产提名档案。

岘港占婆雕刻博物馆前馆长陈奇芳表示，在与法国远东博古院的合作框架内，自2010年起，研究人员已新发现约140件占婆碑刻并将其译为英语和法语。目前法国远东博古院拥有摄影测量技术，可高精度地数字化碑刻，完整记录实物表面的每道裂纹、缺损和风化痕迹。

申遗潜力

占婆文化研究专家、建筑师黎智功路易·菲诺表示，法国远东博古院以及阿洛·格里菲斯等当代学者的研究成果表明，美山碑刻系统是解读占婆王国历史、宗教组织以及王权与神权关系的关键。因此，对全部碑刻系统进行清点、数字化和翻译，对美山世界文化遗产的保护工作具有特别重要的意义。

黎智功认为，美山碑刻系统具有被联合国教科文组织列入世界文献遗产名录的潜力。因为在东南亚，很少有地方能保存与同一神圣空间相关联、连续反映一个王国近900年历史的铭文系统。（完）

越通社
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