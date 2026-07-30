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在李太祖花园八角楼区域举办的社区传统乐器表演活动。图自越通社
在李太祖花园八角楼区域举办的社区传统乐器表演活动。图自越通社
国内外游客在文庙-国子监的“精华道学”夜间体验之旅中，于“夫子屋”空间参加书法体验课。图自越通社
国内外游客在文庙-国子监的“精华道学”夜间体验之旅中，于“夫子屋”空间参加书法体验课。图自越通社
文庙-国子监“精华道学”夜游中，奎文阁与文湖被璀璨点亮。图自越通社
文庙-国子监“精华道学”夜游中，奎文阁与文湖被璀璨点亮。图自越通社
现代3D Mapping技术投射在文庙古朴建筑上，向众多观众再现越南儒学发展历程。图自越通社
现代3D Mapping技术投射在文庙古朴建筑上，向众多观众再现越南儒学发展历程。图自越通社
谢现-梁玉眷十字路口全景，该区域被誉为河内古街区的“国际十字路口”。图自越通社
谢现-梁玉眷十字路口全景，该区域被誉为河内古街区的“国际十字路口”。图自越通社
河内大教堂建筑空间在华灯初上时成为国内外游客热闹的文化娱乐打卡地。图自越通社
河内大教堂建筑空间在华灯初上时成为国内外游客热闹的文化娱乐打卡地。图自越通社
每周末晚间的传统艺术演出不仅丰富了河内夜游产品，也有助于传承民族文化之美并将其推向国内外游客。图自越通社
每周末晚间的传统艺术演出不仅丰富了河内夜游产品，也有助于传承民族文化之美并将其推向国内外游客。图自越通社
夜幕下亮灯的文化舞台正成为吸引游客的亮点，为探索河内夜生活带来全新体验。图自越通社
夜幕下亮灯的文化舞台正成为吸引游客的亮点，为探索河内夜生活带来全新体验。图自越通社
众多国内外游客兴致勃勃地从双层旅游巴士二层开放空间俯瞰河内夜色全景。图自越通社
众多国内外游客兴致勃勃地从双层旅游巴士二层开放空间俯瞰河内夜色全景。图自越通社
国际游客在文化传播者指导下，兴致盎然地体验毛笔书法艺术。图自越通社
国际游客在文化传播者指导下，兴致盎然地体验毛笔书法艺术。图自越通社
外国游客使用虚拟现实设备，在夜游中探索文化遗产空间。图自越通社
外国游客使用虚拟现实设备，在夜游中探索文化遗产空间。图自越通社
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河内着力打造“夜文化体验之城”

《2026-2030年河内市夜间经济发展提案及至2045年愿景》提出，到2035年夜经济对全市GRDP的贡献率达7%-8%，并打造“夜文化体验之城”品牌。

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