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山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
插秧时节，一层层梯田披上翠绿的新装，嫩绿的秧苗与盈满清水的梯田交相辉映，勾勒出越南西北群山间诗意盎然、宁静祥和的田园画卷。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡梯田迎来灌水季。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众独具特色的传统耕作方式。图自越通社
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山罗：芒罗乡梯田迎来灌水季

山罗省芒罗乡目前共有约360公顷水稻种植面积。梯田是当地各民族群众世代沿袭的特色耕作方式。

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#山罗省 #梯田 #灌水季 #水稻种植 #特色耕作方式

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