河内河粉：从遗产到文化IP

越通社河内——从一百多年前河内古街上的街头小摊，到如今的国家级非物质文化遗产，河粉已成为越南美食的象征。在创意经济蓬勃发展的背景下，河粉不止步于一道名菜或需要保护的遗产。河内发起“从非物质文化遗产‘河内河粉’到文化IP创意”大赛，体现了一种新的思维方式，即文化被视为内生资源，能够为经济社会发展创造新的价值。



从遗产到文化IP



据史料记载，河粉于20世纪初出现在河内，是城市居民社区文化交流、融合与创新的产物。经过一个多世纪的传承，河粉不仅是河内美食的特色，还积累了一套关于原料、加工技艺和代代相传的传统职业的民间知识体系。



2024年8月9日，越南文化体育与旅游部将“河内河粉民间知识”列入国家级非物质文化遗产名录。在数字化转型和创意经济的背景下，问题已不再是“如何保存河粉”，而是“如何让遗产以适应当代公众的形式继续存在于今天的生活中”。



因此，“从河内河粉非物质文化遗产到文化IP创意”大赛不仅是设计师和创意工作者的舞台。这是第一次将文化IP（文化领域的知识产权）概念置于首都的一道美食遗产之上。遗产不再被原样保存，而是被鼓励通过素描、摄影、视频、数字媒体产品、遗产识别系统和多种创意产品进入现代生活。



河内新闻与广播电视机构副经理阮成利认为，如今保护河内河粉不仅是保留一道菜，更是守护塑造首都特色的文化价值。文化IP创意不是将遗产商业化，而是创造新的讲述方式，让遗产在现代社会中继续生存，从而走近年轻一代，并拓展至旅游、教育和创意产业。



从企业角度来讲，Acecook越南营销总监森本纯一（Morimoto Junichi）认为，“从河内河粉非物质文化遗产到文化IP创意”大赛不仅激发了年轻一代对“活态遗产”的自豪感，还赋予学生成为新一代传播大使的角色，在国内外传播河内河粉的价值。

让遗产成为发展资源



河内更远的目标是与全国一道建立河粉非物质文化遗产科学档案，提交联合国教科文组织审议列入名录。



越南国家遗产委员会委员黎氏明李强调，联合国教科文组织档案最重要的要求是真正掌握河粉技艺民间知识的社区主体。她认为，档案建设不仅是研究或行政程序，更重要的是提高社区的认识，让那些守护技艺的人理解保护遗产的责任。



这意味着发展文化IP不等于遗产商业化。重要的是用时代语言创造更多讲述遗产故事的方式，帮助公众更了解、更热爱并主动参与守护传统价值。



更广泛地说，大赛反映了河内文化发展思维的转变：遗产从需要保护的对象转变为一种文化资源，当其与科技、设计、传媒、旅游和创意产业相连接时，能够创造新的价值。



“从河内河粉非物质文化遗产到文化IP创意”大赛不仅是一个创意舞台，更是新路径的试验，在这里文化成为特殊资源，创造经济价值、传播软实力，并为国家品牌建设作出贡献。（完）