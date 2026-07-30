推动越老军事医学合作走向深入务实

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，在访问老挝期间，7月29日，由越南国防部军医学院政委严德顺中将率领的越南军医学院工作代表团礼节性拜会并与老挝人民军总参谋长、国防部副部长赛猜·贡马西（Saichay Kommasith）上将举行工作会谈。

会谈中，严德顺中将表示，越南军医学院与老挝军医学院及老挝人民军103中央医院的合作关系在2024年签署的合作备忘录基础上日益巩固。

在培训领域，自1954年至今，越南军医学院已为老挝培养了687名各层次的军事学员。自2011年以来，学院派出32个专家团赴老挝协助教学、建设培训课程，并向老方赠送了313份数字化科学资料。

双方合作的一大亮点是成功向老挝人民军103中央医院转让肾移植技术。自2022年12月至今，越南专家已协作完成31例肾移植手术。在物资支持方面，越南于2022至2024年间全额提供药品与医疗物资，2025年起转为部分支持，助力该院自主能力提升至约95%，并朝着2026年全面独立运营的目标稳步迈进。”

双方还正在扩大在体外受精和辅助生殖领域的合作。越南军医学院已接收老挝医疗干部团队进行深入培训，同时派遣专家进行实地考察，为在老挝部署该技术做准备。两所院校还联合举办了三届校际科学会议。

赛猜·贡马西上将高度评价肾移植技术转让成果，肯定这不仅是医学成就，还有助于提升老挝军医的专业能力。他同意今后的合作内容，并建议双方继续保持紧密协调机制。

关于合作方向，越南军医学院将继续支持老挝军医学院的研究生培训、科学研究，并于2027年举办第四届校际科学会议，同时配合总结肾移植技术转让5年成果，并协助在老挝103中央医院实施首批20例体外受精手术。

赛猜·贡马西上将在会议结束时强调，越老两党、两国及两国军队之间的关系堪称“特殊中的特殊”，在世界国际关系史上亦属稀有。他深信，军事医学领域的务实合作，将持续为这份特殊的团结与全面合作的深化注入新的动力。（完）