越南与印尼加强企业对接 挖掘双方贸易潜力

越通社河内——2025年越南与印度尼西亚双边贸易额已超过172亿美元，但这一规模尚未与双方潜力相匹配。在此背景下，加强两国企业界的直接对接被期待成为扩大合作、有效利用自由贸易协定并将机遇转化为具体合同的新动力。

据越通社驻印度尼西亚记者报道，7月29日在印尼首都雅加达举行的越南—印尼企业对接会议上，约40家印尼企业与近20家越南企业直接介绍产品信息并探讨合作机会。该活动由越南工贸部境外市场发展局、越南驻印尼大使馆商务处与印尼工商会（KADIN）联合主办，吸引100多名代表参加。

越南企业介绍农产品、水产品、饮料、消费品、纺织品、家用产品、木制品及手工艺品等许多产品。产品展示、试用体验及贸易对接活动帮助双方企业就市场需求与合作潜力交换意见。

越南驻印尼大使谢文聪在会议上表示，2025年两国关系提升为全面战略伙伴关系，为促进贸易与投资合作奠定有利基础。他指出，尽管双边贸易额已超过172亿美元，但若双方企业加强对接并拓展新合作领域，双方合作空间仍然广阔。

越南驻印尼大使谢文聪在会议上发表讲话。图自越通社

越南工贸部境外市场发展局东南亚、南亚及区域合作处副处长潘氏妙玲在接受越通社采访时表示，《东盟货物贸易协定》（ATIGA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等协议带来了显著的关税优惠。为充分利用这些优势，企业需要找到合适的合作伙伴，并深入了解彼此的技术标准、消费偏好及分销系统。

她还指出，两国经济具有较强互补性，印尼拥有丰富的原材料资源，而越南在生产与加工能力方面具有优势。本次会议也帮助越南企业直接与印尼进口商和分销商对接沟通，获取关于产品质量、包装、口味和价格的反馈，同时了解清真（Halal）认证及产品分销要求。越南工贸部期待这些交流将逐步转化为具体的合作协议和商业合同。

印尼工商会越印双边委员会副主席达马扬蒂·西亚汉（Damayanti Siahaan）表示，凭借经济结构的互补性，两国商业合作前景广阔。她认为，双方在电动汽车、农业、渔业、电子及半导体等领域仍有广阔合作空间。她同时指出，两国企业应结合各自优势，拓展市场规模并创造新的增长动力。

会议期间的多场对接会已为越南与印尼企业未来继续交流、寻找合作伙伴并拓展业务奠定了基础。（完）