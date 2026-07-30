又一国际新名片！越南计划打造首座“摄影之城”

谈及项目规划和发展方向，越南文化、体育与旅游部副部长谢光东表示，建设一座集国家摄影中心、国际摄影与视觉艺术创意目的地、文化产业增长极于一体的“摄影之城”具有重要意义，这既符合越南文化产业发展战略，也将为文化和旅游融合发展注入新动力。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东：“目前，越南文化、体育与旅游部，特别是美术、摄影与展览局，已正式启动“摄影之城”项目前期工作。该项目属于联合国教科文组织创意城市网络的“媒体艺术”领域的重要内容，摄影是其中的核心组成部分。法国、德国、瑞士等国的发展实践表明，“摄影之城”模式成效显著，不仅推动了文化产业发展，也吸引了大量国际游客。”

据越南文化、体育与旅游部介绍，目前，该部正联合联合国教科文组织、摄影协会、企业、地方政府以及国际知名摄影艺术家共同推进项目方案编制，并已赴庆和、顺化、宁平、广宁等多个地方开展调研，为试点建设“摄影之城”做好前期准备。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东：申报“摄影之城”的城市需具备三方面条件：一是拥有优美的自然景观和丰富的文化遗产资源；二是具备完善的旅游基础设施和较强的旅游吸引力；三是地方政府和居民拥有提升城市品牌、扩大国际影响力的共同愿景，积极向国内外展示城市形象。

越南文化、体育与旅游部认为，打造“摄影之城”将带来文化与经济“双赢”。一方面，有助于吸引投资，带动住宿、旅游等相关产业发展，促进地方经济增长；另一方面，将推动完善摄影产业生态体系，培育文化产业新增长点，为当地经济社会发展注入新动能。同时，项目还将推动文化、旅游等领域实现新的突破，促进越南文化进一步融入国际舞台。

越南文化、体育与旅游部表示，联合国教科文组织高度支持越南推进创意城市建设。目前，正积极协助越南对接法国、德国等国相关城市，为项目方案提供专业指导，完善申报材料。越方期待，2027年越南首座“摄影之城”能够成功获得联合国教科文组织认可。(完)