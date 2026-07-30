越南集邮家用30万枚邮票留存胡伯伯与黄沙、长沙群岛影像

翻开一本本老旧的集邮册，陈友惠先生兴致勃勃地讲述着每一枚邮票背后的故事。对他而言，邮票不仅仅是收藏品，更是浓缩的“历史书页”，承载着民族的记忆，并成为连接越南与世界的桥梁。

这份热忱始于他14岁那年，从向朋友要来几枚邮票开始，他勤勉地搜寻用过的旧信封，剪下邮票，再逐步扩大与同好者的交流。

1997年，他加入了日本集邮俱乐部。为成为会员，他向日本寄去了400枚越南邮票，并亲自用英语填写了申请表。从此，开启了他与世界各地朋友以邮会友的旅程。

经过六十多年的收藏，他已构建了24个专题集。1998年，其专题集《胡志明，最美的名字》荣获国家集邮展览铜奖。

在众多藏品中，他倾注最多心血的是关于胡志明主席的2000多枚邮票和信封。特别的是，他珍藏了一枚在抗战时期发行的珍贵《胡伯伯——第五联区》邮票，这被认为是越南现存稀有的历史邮票之一。

此外，专题集《通过邮票看黄沙和长沙群岛归属越南》也是他特别的心血之作。他从200个贴有黄沙、长沙邮票并寄往国际、请求加盖邮戳寄回的实寄封中，精选出77枚具有代表性的信封，为通过和平方式传播越南海岛主权信息贡献力量。

2026年初，越南纪录组织为陈友惠夫妇颁发了关于大型专题邮票收藏的纪录认证，同时表彰他六十多年来为越南集邮运动所做的贡献。

除了收藏，多年来他还将自己的藏品带到学校、俱乐部，向学生们展示介绍。在他看来，这些邮票最大的价值不在于其稀有性，而在于它们能够激发年轻一代对历史的热爱和爱国情怀。（完）