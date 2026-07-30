越意深化高科技合作 筑牢国家安全屏障

越通社河内——7月29日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将在河内会见来访的意大利莱奥纳多集团（Leonardo S.p.A.）高级副总裁丹尼埃莱·塔瓦尔诺（Daniele Tavarno）一行。



梁三光高度评价莱奥纳多集团作为意大利乃至欧洲领先高科技工业集团之一所拥有的地位、丰富的经验和雄厚的实力。



梁三光透露，越南目前正重点落实关于推动科技、创新和国家数字化转型突破发展的各大主张，同时完善法律框架，为推动国防工业发展，深化国际合作，吸引国外先进资源和技术流入铺平道路。这为越南公安部与包括莱奥纳多集团在内的全球领先科技企业扩大合作，特别是在技术研发、技术转让、人才培养以及寻找维护国家安全、社会治安秩序以及预防和打击犯罪等现代化解决方案方面开展务实合作奠定重要基础。



越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将与意大利莱奥纳多集团高级副总裁丹尼埃莱·塔瓦尔诺。图自越通社

梁三光希望莱奥纳多集团向越南公安直属单位分享先进解决方案和前沿技术经验。同时，建议双方围绕人工智能（AI）、AI视觉技术、大数据分析、云计算、数据中心建设以及服务于管理、指挥、调度工作的数字平台开发等领域开展经验交流学习。



除科技合作外，梁三光建议莱奥纳多集团与越南公安部配合培养造就高素质人才，转让技术，根据双方发展需求、条件和方向开展联合研究计划项目。



梁三光强调，越南公安部愿为双方合作项目取得实效创造有利条件，相信双方合作关系持续向深度和广度拓展并取得丰硕成果。



莱奥纳多集团高级副总裁丹尼埃莱·塔瓦尔诺对越南的发展潜力表示印象深刻，强调莱奥纳多集团将继续研究并推进双方重点合作项目落实落地，为进一步深化两国关系作出积极贡献等。（完）

