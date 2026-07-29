2026年嘉莱量子年正式开幕

越通社嘉莱省——嘉莱省人民委员会与国家创新中心（NIC）、越南量子科技创新与专家网络（VNQuantum）在归仁坊联合举行2026年嘉莱量子年开幕式暨以“时机已至——时代信号”（Sign of the Times）为主题的国际社会目标量子计算黑客松大赛总结仪式。



嘉莱省人民委员会主席范英俊在2026年嘉莱量子年开幕致辞中强调，越共中央政治局第57号决议已确定科学、技术、创新与数字化转型是新阶段推动国家快速、可持续发展的头等重要动力。对嘉莱省而言，选择量子技术并非为了盲目跟风，而是为了及早筹备人力资源、研究能力与合作网络，从而主动引进技术塑造未来。



2026年嘉莱量子年以“量子连接——掌控技术——突破发展”为主题，围绕四大核心部分展开，包括：科学；技术；教育与培训；构建创新生态系统。重点活动包括由跨学科科学与教育国际中心（ICISE）和IFIRSE研究院联合举办的量子物理国际研讨会及会议系列；基于量子技术的创新经济论坛；面向公众的越南量子路演国际会议（Vietnam Quantum Roadshow）；量子、半导体与超导技术展览会；扩大版东南亚量子协调员会晤，以及多项企业、投资者和科学界的对接交流活动。



2026年嘉莱量子年的亮点是于7月24日至28日举行的“面向社会发展目标的国际量子计算黑客松大赛”（Quantathon Gia Lai 2026），共吸引了100名选手组成26支队伍参赛。除了寻找将量子计算、人工智能和机器学习应用于解决实际问题的方案外，该大赛还旨在构建越南及东南亚地区的量子科技社区，推动国际合作并培养高质量人力资源。



据组委会介绍，嘉莱省承办面向社会发展目标的国际量子计算黑客松大赛，体现了当地在科学、技术、创新与数字化转型方面的发展方向；同时有助于汇聚国际研究、培训与投资资源，逐步构建越南及东南亚地区的量子科技生态系统。



该活动还有望为提升越南在全球量子科技地图上的地位作出贡献，推动科学界、企业、投资者与各地方在发展未来战略科技方面的合作。（完）

越通社