☕️越通社新闻下午茶（2026.7.30）

越南政府总理黎明兴会见新西兰驻越南大使卡罗琳·贝斯福德。图自越通社

越通社河内——·7月30日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了新西兰驻越南大使卡罗琳·贝斯福德（Caroline Beresford）。全文



·值此摩洛哥王国国王穆罕默德六世（Mohammed VI）登基27周年（1999年7月30日—2026年7月30日）之际，7月30日，越共中央总书记、国家主席苏林向穆罕默德六世国王致贺电。全文



·扩大越南驻外名誉领事体系的规模并提升其运行成效是加强领事保护工作、促进经济外交、吸引国家发展资源的重要举措之一。这一内容在2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议上得到强调。2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议重申了这一方向。



·7月30日，宁平省委常委会与由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领的代表团举行工作会谈。



·经越南政府批准，美国海军编队包括“乔治·华盛顿”号航空母舰及两艘护航舰艇——“罗伯特·斯莫尔斯”号巡洋舰（CG 62）和“肖普”号驱逐舰（DDG 86）7月30日停靠岘港市仙沙港，开始对越南进行为期5天的访问。这是越南第四次接待美国航母。



·第33次外交会议和第22次全国外事工作会议将于8月1日至8日在河内举行。值此机会，越南外交部副部长邓黄江发表了题为《新纪元的多边外交：开拓发展空间，提升越南国际地位》的署名文章。



·7月29日晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）和柬埔寨国会高级代表团已返回首都金边，圆满结束了于7月27日至29日对越南进行的正式访问。此访旨在进一步巩固越柬传统友谊、特殊团结与全面合作关系。



·近年来，越南地方对外工作在理念、方式和成效等方面取得长足进展，正逐步成为服务国家发展的重要引擎。在国际格局深刻调整、战略竞争日趋激烈以及国家发展要求不断提高的背景下，各地方不仅主动适应新形势，更实现了由“参与者”向“建设者”的角色跃升，积极拓展发展空间，为增强越南外交实力作出了积极贡献。



·越南政府副总理阮文胜日前签署第1413/QĐ-TTg号决定，批准《越南金融市场全面改革方案》，旨在推动金融市场改革与经济持续高增长目标相结合，助力实现2045年发展愿景。全文



太原省TNG纺织服装股份公司生产出口欧盟市场的产品。图自越通社

·实施近6年后，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）继续成为推动越南对欧盟出口的重要动力。该协定不仅创造了关税优惠，还助力企业提升竞争力，深入供应链，并在这一高标准市场树立地位。然而，随着欧盟持续与众多其他伙伴扩大自贸协定，EVFTA 带来的关税优势将无法长期维持。全文



·从一家创立于1981年的家庭式小店起步，好运超市（Lucky Supermarket）与东方集团（Đông Phương Group）已发展成为加拿大西部地区规模较大的亚洲食品分销系统之一。经过45年的发展，该企业不仅服务于旅加越南人社群，还成为推动越南农产品、食品及消费品深入进军加拿大市场的重要渠道之一。



·关于宁顺核电站1号和2号项目，庆和省正加紧推进由省建设投资项目管理委员会担任投资方的子项目1和子项目2的施工组织工作，包括移民安置与征地拆迁工作。全文



·胡志明市实施公交免费乘车政策一个月以来，公共交通客流实现显著增长。其中，公交客运量同比增长39%，地铁一号线（滨城—仙泉）客运量同比增长约15%。上述数据由胡志明市建设局于7月30日在总结市人民议会免费乘车政策实施一个月情况的会议上公布。



越南成品油价格一律调整。图自越通社

·今日 ( 7月30日）15时，越南境内成品油价格全部调整。E5RON92生物汽油每升上调1500越盾，市场最高零售价为22388越盾；E10RON95-III汽油每升上调1424越盾，最高零售价为22859越盾。全文



·7月30日，在菲律宾马尼拉举行的第十届东盟媒体论坛“东盟在推动基于规则的海洋合作中的作用”专题讨论会上，与会代表强调了在地缘政治竞争加剧、供应链中断以及非传统安全挑战日益增多的背景下，东盟在海洋空间治理方面的战略作用。全文



·2026年前7个月，河内旅游业继续保持积极增长态势，接待游客量超2116万人次，同比增长15%。伴随着亮眼的游客量和营业收入，首都旅游部门同步推进了目的地管理与发展、宣传推广等多项任务，为今年后几个月的增长注入动力。全文



旅客在内排国际航空港办理手续。图自dangcongsan.org.vn

·2026年越南航空市场继续保持增长势头。今年前七月，全国各航空港旅客吞吐量超过7600万人次，同比增长7%。其中，国际旅客继续成为亮点，增幅超过11%。全文（完）