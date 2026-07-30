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越南政府总理黎明兴会见新西兰驻越大使

7月30日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了新西兰驻越南大使卡罗琳·贝斯福德（Caroline Beresford）。

越南政府总理黎明兴会见新西兰驻越大使。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见新西兰驻越大使。图自越通社

越通社河内——7月30日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了新西兰驻越南大使卡罗琳·贝斯福德（Caroline Beresford）。

会见中，政府总理黎明兴强调，越南始终重视与新西兰的关系；对两国关系日益强劲、务实和高效发展感到高兴；高度评价两国积极的合作成果，其中《2025—2030年阶段落实全面战略伙伴关系行动计划》由双方在全部5个支柱领域积极推进实施。

为进一步增强两政治互信，政府总理建议双方做好两国高层互访交流活动的准备，期待欢迎新西兰总理访问越南并出席2027年APEC领导人会议。

黎明兴强调，两国在贸易和投资领域上仍有巨大合作潜力，黎明兴建议双方采取突破性措施，推动双边贸易额早日达到30亿美元；消除技术性壁垒，为两国各自优势商品进入对方市场创造有利条件，并有效利用双方共同参与的各项自由贸易协定。

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会见现场。图自越通社

黎明兴总理建议加大科技、创新、数字化转型、绿色转型及可再生能源（风能、太阳能）开发等领域的合作；同时表示，越南目前将科技与创新视为新发展模式的主要动力，旨在推动经济可持续增长。

政府总理还建议双方加强教育与培训合作，助力培养高素质人力资源；推动国防与安全领域的切实合作；下定决心推动两国直飞航线开通及便利的中转航班，旨在促进旅游、文化交流与民间往来。

新西兰驻越南大使卡罗琳·贝雷斯福德（Caroline Beresford）强调，将继续努力推动两国全面战略伙伴关系日益走深走实，特别是在贸易与投资、教育与培训、高科技农业以及科学技术等领域。

卡罗琳·贝斯福德大使对黎明兴总理做出的指导方向表示赞同，并强调将继续与越南各部委、行业及地方保持密切配合，旨在推动各领域合作，特别是为即将举行的高层代表团互访交流活动做好周密准备，为双边贸易与投资合作关系发展注入新动力，同时在发展绿色经济和数字经济方面与越南携手同行。

关于共同关心的国际和地区问题，卡罗琳·贝斯福德大使对黎明兴总理提出关于双方继续在多边论坛上加强密切协调的意见表示赞同，并强调了东盟的中心地位，承诺新西兰将继续为越南成功举办2027年APEC年提供支持。（完）

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠共同主持东盟—新西兰外长会议。越南外交部供图

AMM-59会议：越南主持东盟—新西兰外长会议 推动务实合作

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越通社
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