越南地方对外工作实现新突破

越通社河内——近年来，越南地方对外工作在理念、方式和成效等方面取得长足进展，正逐步成为服务国家发展的重要引擎。在国际格局深刻调整、战略竞争日趋激烈以及国家发展要求不断提高的背景下，各地方不仅主动适应新形势，更实现了由“参与者”向“建设者”的角色跃升，积极拓展发展空间，为增强越南外交实力作出了积极贡献。



在第三十三次外交工作会议暨第二十二次全国地方外事工作会议于2026年8月1日至8日召开前夕，越南外交部副部长吴黎文就地方外事工作接受媒体采访时如是表述。



吴黎文表示，地方外事机构在贯彻落实越共中央和国家外交路线方面充分发挥了主导作用，进一步彰显了地方对外工作作为越南全面、现代外交体系重要组成部分的地位。当前，党际外交、国家外交和民间外交三大支柱在各地得到更加协调、同步推进。



在地方外事机构的积极参谋和协调下，全国已签署、续签并持续实施900多项地方层级国际合作协议，各地批准举办国际会议和研讨会逾2500场。更值得关注的是，合作内容正不断深化，从传统友好交流逐步转向共同发展，从重签约转向重落实，合作重点更加聚焦贸易投资、高素质人才培养、科技创新、数字化转型、绿色转型以及基础设施互联互通等领域。



与此同时，地方外事工作还为维护和平稳定环境、捍卫国家主权和民族利益、巩固国家“安全—发展屏障”发挥了重要作用。边境地区持续加强边境管理与界碑保护，与周边国家地方政府保持密切交流合作，积极推进口岸开放升级、交通互联和边境贸易发展，并逐步探索智慧口岸等新型合作模式。地方友好结对、边境友好交流及民间交往不断深化，为越南与周边国家关系夯实了社会基础，也推动边境地区由传统管理空间向合作发展空间转变。



地方外事工作在拓展发展空间、吸引国际资源方面成效显著。许多地方的发展理念已由“招商引资”转向“优选资源”，更加注重投资质量和带动效应，优先引进高科技、半导体、人工智能、创新、绿色转型和数字化转型等领域项目，并推动技术转让、人才培养和更深层次融入全球供应链。



此外，文化外交、联合国教科文组织（UNESCO）相关工作、对外宣传、侨务工作、外国非政府组织援助以及劳务合作等，也日益紧密结合地方发展需求。越来越多地方正将文化遗产转化为发展资源和软实力，实现保护与发展的协调统一。



随着对外工作和国际一体化被确定为与国防、安全并列的“重要、经常性任务”，地方外事机构的重要作用进一步凸显。吴黎文指出，国家外交实力来源于整个政治体系的综合力量，每一个地方实现高质量对外开放，都将进一步提升越南的综合国力和国际地位。



为将国家外交优势转化为地方发展资源，外交部始终坚持“外交服务发展”理念，将人民、地方和企业作为服务中心。外交部及越南驻外代表机构不仅帮助地方拓展国际关系，还积极寻找合作机会、对接合作伙伴、汇聚国际资源，并协助解决地方发展过程中遇到的具体问题。



外交部还持续完善地方对外工作和国际一体化相关制度体系，积极参与区域和地方发展规划制定，支持地方在行政区划调整和两级地方政府运行过程中妥善处理涉外事务，确保地方外事工作平稳衔接、国际承诺持续有效落实。



近年来，外交部与地方协作进一步加强。自2024年以来，外交部长及部领导率领约270个工作团赴各地调研，并在河内与地方领导举行24场工作会议，坚持每次调研都明确任务、责任和成果，与地方共同分析发展需求、破解发展难题。



依托外交网络和越南驻外代表机构，外交部已组织9场大型国际合作对接活动，促成地方、企业与国际伙伴近2000场合作洽谈，举办约700场投资、贸易和旅游促进活动，并推动签署420多项合作协议。同时，还积极为地方提供国际市场信息、政策趋势、绿色转型和数字化转型标准等咨询服务，对接投资者、企业、技术和专家资源，支持地方充分利用自由贸易协定及各类国际合作机制。



此外，越南外交部在经济外交、文化外交、联合国教科文组织（UNESCO）事务、边界领土、领事保护、侨务工作、对外宣传及民间外交等领域，与地方政府保持密切协同，为地方对外工作提供全方位支持。



其中，外交部重点协助地方推进联合国教科文组织称号申报，助力各地打造文化品牌、特色节庆和遗产经济；协调开展边界勘界立碑、口岸开放升级及边境互联互通；妥善处理领事事务、公民保护及海外公民撤离等工作。



吴黎文表示，未来外交部不仅要继续发挥桥梁作用，更将努力成为地方发展的战略连接平台和合作伙伴，从机遇研判、伙伴选择、合作谈判到项目实施和成果跟踪，全过程服务地方发展，将国家国际地位更有效转化为地方发展的具体资源。



在全国学习贯彻和部署落实第06-NQ/TW号决议会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确提出新时代对外工作的五大发展方向。这也成为越南外交部确定2026—2028年支持地方开展对外工作的重点任务的重要依据，旨在推动落实越共十四大决议。



据此，越南外交部将重点推进五项工作。



一是创新对外工作理念，由“维护发展空间”转向“拓展发展动能”，优先有选择地引进高质量资源，重点推动高科技、创新、数字化转型、人工智能和战略性矿产等领域合作。



二是充分发挥党际外交、国家外交和民间外交三大支柱的综合优势，支持地方积极有效参与国际合作机制，同时发挥文化、遗产和软实力优势，为地方发展注入新动能。



三是继续完善体制机制，按照“六个明确”原则，加强中央、地方和企业之间的协调配合，拓宽国际合作渠道，帮助地方更好对接国际市场、技术、资金和知识资源。



四是进一步健全地方外事机构体系，朝着精简、高效、专业方向发展，建设适应新发展阶段要求的高素质外事干部队伍，确保地方对外工作高效顺畅开展。



五是加快推进地方外事工作数字化转型，建设统一的数字平台和数据库，加强中央、地方及越南驻外代表机构之间的信息互联互通，同时运用人工智能和大数据提升形势研判和决策咨询能力。



越南外交部副部长表示，上述工作重点将有助于进一步发挥地方对外工作的作用，更好汇聚国际资源、拓展发展空间，推动提升越南在新发展阶段的国际地位。（完）







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