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扩大名誉领事网络 服务国家新纪元发展事业

扩大越南驻外名誉领事体系的规模并提升其运行成效是加强领事保护工作、促进经济外交、吸引国家发展资源的重要举措之一。这一内容在2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议上得到强调。

越南外交部副部长黎氏秋姮向取得杰出成就的名誉领事颁发了“致力于越南外交事业”纪念章和外交部长的奖状。图自越通社
越南外交部副部长黎氏秋姮向取得杰出成就的名誉领事颁发了“致力于越南外交事业”纪念章和外交部长的奖状。图自越通社

越通社广宁省——扩大越南驻外名誉领事体系的规模并提升其运行成效是加强领事保护工作、促进经济外交、吸引国家发展资源的重要举措之一。这一内容在2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议上得到强调。2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议重申了这一方向。

在会议上，外交部副部长黎氏秋姮表示，此次会议是全面评估越南名誉领事网络在全球运行实效的重要契机，同时也是更新国家发展新愿景和新方向的平台。在此基础上，各职能机构与名誉领事队伍将主动谋划务实合作内容，为促进贸易与投资对接创造新动力，进一步提升领事工作和领事保护工作的效果。

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越南外交部副部长黎氏秋姮发表讲话。图自越通社

在会上作总结报告时，外交部领事局局长尹黄明表示，自2021年首次名誉领事会议以来，越南已新任命22名并续任32名名誉领事。目前，越南驻外名誉领事总数已达48人。

尽管名誉领事并非领取国家预算薪酬的公务员，且需自行承担经费，但他们仍凭借个人声望、资源与热忱为国家作出了切实贡献。

特别是，名誉领事充分发挥了促进经济外交和推广越南国家形象的“延伸之手”作用。例如，驻塞浦路斯共和国名誉领事积极呼吁批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）；越南驻日本爱知县名誉领事推动成立爱知—越南友好协会；越南驻巴西米纳斯吉拉斯州名誉领事呼吁将贝洛奥里藏特市一条街道命名为“越南社会主义共和国”街等。为表彰这些贡献，越南国家和外交部已向优秀个人授予多项友谊勋章和奖状。

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出席会议的越南驻外名誉领事。图自越通社

尹黄明表示，外交部已建议政府颁布第221/2025/NĐ-CP号议定，首次将越南驻外名誉领事列为可获最长三年电子免签证的特殊对象。近期，领事局已提议为名誉领事签发34张电子免签证卡。

会上，来自尼泊尔、巴西、法国新喀里多尼亚等地的名誉领事代表分享了实践经验，并就提升工作效率提出多项建议。越南驻新喀里多尼亚名誉领事丁·让·皮埃尔强调，在领事保护工作中须与侨团保持透明、紧密的协调配合，同时注重维护民族文化特色。
对于今后方向，领事局将继续完善体制机制，主动寻找具备能力和热情的人选，以扩大网络规模；同时加强向名誉领事提供有关越南各地和企业的经济潜力和投资机会的信息，以更好满足国家在新纪元的发展需求。（完）

越通社
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