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2026年前7个月河内接待游客量超2116万人次

2026年前7个月，河内旅游业继续保持积极增长态势，接待游客量超2116万人次，同比增长15%。伴随着亮眼的游客量和营业收入，首都旅游部门同步推进了目的地管理与发展、宣传推广等多项任务，为今年后几个月的增长注入动力。

2026年前7个月河内接待游客量超2116万人次，同比增长15%。图自越通社
2026年前7个月河内接待游客量超2116万人次，同比增长15%。图自越通社

越通社河内——2026年前7个月，河内旅游业继续保持积极增长态势，接待游客量超2116万人次，同比增长15%。伴随着亮眼的游客量和营业收入，首都旅游部门同步推进了目的地管理与发展、宣传推广等多项任务，为今年后几个月的增长注入动力。

2026年7月，到访首都的游客总数预计达316万人次，同比增长11.3%。其中，国际游客约达66.667万人次，增长13.1%；国内游客达250万人次，增长10.9%。当月旅游总收入预计达12.3万亿越盾，同比增长11.8%。

2026年前7个月，河内市接待游客累计达2116万人次，同比增长15%。其中，国际游客量达531万人次，增长25%；国内游客1585万人次，增长11.9%。旅游总收入预计达86.47万亿越盾，较2025年同期增长17.9%，继续彰显了河内作为旅游目的地的巨大吸引力以及旅游业的强劲复苏态势。

在游客数量增长的同时，住宿设施及旅游服务系统也持续得到维持以及质量上的提升。目前，河内共有3769家住宿单位，客房超7.24万间；7月份酒店客房平均入住率预计达58.19%，同比上升1.25个百分点。全市还拥有64家达到服务游客标准的经营设施，助力满足游客的观光、购物与体验需求。

按计划，首都旅游部门将在北京举办河内旅游推介活动并参加各项国际旅游博览会；完成有关将巴维（Ba Vì）、香山遗迹群以及还剑湖及周边地区与河内古街区等三个区域评为国家级旅游区的调研和档案编制工作；并在未来一段时间内继续在越南各民族文化旅游村开展各项旅游发展活动。（完）

越通社
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