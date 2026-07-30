将潜力转化为旅游优势

越通社河内——今年以来，红河三角洲地区旅游业在接待游客人数和营业收入方面均呈现出令人印象深刻的增长态势。各地方准确定位市场细分，充分发挥各目的地独特优势。



发挥目的地优势



今年以来，广宁省接待游客超1240万人次，其中国际游客超260万人次，旅游收入达近35.2万亿越盾，同比增长21%。旅游收入增长率大幅高于游客人数增长率，表明游客停留时间延长且更愿意为优质服务买单。促成成功的因素之一是广宁省正在大力发展夜间旅游，以及高效开发连接下龙湾与兰夏湾的跨区域旅游线路。



2026年前6个月，河内市接待游客约1800万人次，同比增长15.7%，完成全年计划的50%以上。国际游客增长26.8%。旅游总收入预计达74.23万亿越盾，增长19.1%。2026年，河内被Tripadvisor评选为亚洲第二大最受欢迎目的地，并跻身全球顶级目的地名单。

迎捧供品前往宁平省三谷神农庙的游行队伍。图自越通社



截至目前，宁平省接待游客超1760万人次，同比增长23.19%，完成2026全年收入计划的90%以上。其中，国际游客约180万人次，增长55%；预计总收入超17.836万亿越盾，增长20.86%。重要亮点的贡献来自于沛顶寺庙会、华闾庙会、长安庙会、2026年宁平旅游周及长安创意音乐节等大型文化旅游活动。



加强区域联动，丰富产品体系



红河三角洲地区各地方均对2026全年及未来几年的旅游增长寄予厚望。广宁省将2026年游客目标由2200万人次上调至近2250万人次，旅游收入从65万亿越盾提至68.5万亿越盾。河内市正加快完善各项重大方案和计划，力争2030年接待国际游客超过1200万人次。



红河三角洲地区拥有诸多优势，汇聚了从广宁和海防的海岛旅游、高端度假，宁平的生态与遗产旅游，到河内的文化、历史、美食和都市旅游等丰富的产品线。



然而，为实现各项目标并为未来几年奠定可持续增长基础，各地方需继续转变发展思维，坚持以质量、体验和经济价值为核心，而非单纯追求游客数量。



此外，需要加强区域联动，打造河内、广宁、海防、宁平与兴安、北宁等地方之间具备高连通性的跨省线路，形成多样化且优势互补的旅游产品链，避免单打独斗式的竞争。此外，还需加快推进从目的地宣传推广至管理方面的数字化转型，深化人工智能和大数据的应用，以实现游客体验的个性化。（完）





