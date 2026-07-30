2026年前七月越南航空港旅客吞吐量突破7600万人次

循着国内外洞穴探险家的足迹，广治省丰芽-格邦国家公园原始森林覆盖下的神奇世界正逐渐揭开神秘面纱。数百个洞穴、历经数百万年形成的钟乳石、地下暗河以及众多独特的地质奥秘相继被发现，构成了全球突出价值，进一步巩固了丰芽-格邦在越南乃至世界旅游版图上的重要地位。