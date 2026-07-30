2026年前七月越南航空港旅客吞吐量突破7600万人次

越通社河内——2026年越南航空市场继续保持增长势头。今年前七月，全国各航空港旅客吞吐量超过7600万人次，同比增长7%。其中，国际旅客继续成为亮点，增幅超过11%。
据越南航空局的统计数据显示，7月份，各航空港旅客吞吐量超过1100万人次，环比增长3%以上。其中，国际旅客达近400万人次，增长2%；国内旅客超过700万人次，增长4%以上。
7月份，各航空港货物吞吐量超过16.2万吨，环比增长2%。
7月份越南各家航空公司完成旅客运输量超500万人次，环比增长3%以上。其中，国际旅客超过100万人次（增长2%），国内旅客达近400万人次（增长4%以上）。
各家航空公司的货物运输量超过3.9万吨，环比增长2%。
2026年前七月，全国各航空港旅客吞吐量累计超过7600万人次，同比增长7%。其中，国际旅客达近3000万人次，增长11%以上；国内旅客超过4600万人次，增长4%以上。
同期，各航空港货物吞吐量超过100万吨，同比增长11%以上。
另一方面，2026年前七月，越南各家航空公司完成旅客运输量累计达近3500万人次，同比增长3%以上。其中，国际旅客超过1100万人次（增长1%），国内旅客超过2300万人次（增长4%以上）。
各家航空公司的货物运输量达近26.7万吨，同比增长0.4%。(完)
2025年前9个月：航空港旅客吞吐量超过6400万人次
据越南民航局统计，2025年前9个月（2024年12月15日至2025年9月15日）越南航空市场客运量达约6400万人次以上，比2024年同期增长近11%；货运量达约100多万吨，比2024年同期增长近19%。国内外航空旅客的快速增长是未来刺激旅游和服务需求的前提。