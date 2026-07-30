《越欧自贸协定》助力越南商品拓展欧盟市场

越通社河内——实施近6年后，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）继续成为推动越南对欧盟出口的重要动力。该协定不仅创造了关税优惠，还助力企业提升竞争力，深入供应链，并在这一高标准市场树立地位。然而，随着欧盟持续与众多其他伙伴扩大自贸协定，EVFTA 带来的关税优势将无法长期维持。



EVFTA 的实施也契合越共中央政治局第59-NQ/TW号决议关于提高新一代自贸协定实施成效的精神。在欧盟大力推进供应链多元化、减少对传统市场依赖的背景下，越南商品获得了更多的发展空间，但也需要在与竞争对手的优惠差距缩小之前，迅速扩大市场份额。



越南驻比利时兼驻欧洲联盟商务参赞陈玉军表示，同许多尚未与欧盟签署自贸协定的国家相比，越南目前拥有约3至5年的先发优势。在欧盟与印度或印度尼西亚等伙伴完成各项贸易协定谈判之前，这段时间对于企业扩大市场份额而言尤为重要。



此时 EVFTA 带来的最大优势不仅在于关税优惠，还在于建立市场立足点的机遇。如果能够充分利用这一“黄金窗口期”来拓宽分销网络、建立与进口商的关系并树立产品质量口碑，越南企业即使在竞争对手获得同等优惠时，依然能够保持优势。



实际表明，EVFTA正为越南商品扩大在欧盟的存在铺平道路。2025年，双边贸易总额达738多亿美元；其中越南出口额超560亿美元。仅在2026年前5个月，越南对欧盟出口额就达到了257.8亿美元，同比增长13.3%，同时在越南所有出口市场中贡献了最大的贸易顺差。



河西化纤纺织公司拥有许多出口到美国和欧洲市场的订单。图自越通社

从企业角度来看，越南水产加工与出口协会（VASEP）秘书长阮怀南强调，尽管竞争日趋激烈以及受到非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告的影响，EVFTA仍为越南渔业带来积极影响，对欧洲出口额每年维持在11亿至13亿美元的水平。



因此，维持这一出口规模表明越南企业已有效利用EVFTA带来的机遇，同时通过达到欧盟标准的加工厂网络，逐步推动各类产品更深入地参与到欧洲的分销系统。



越南驻瑞典兼驻北欧商务处主管、司长阮氏黄翠认为，目前的竞争优势已不再主要取决于生产成本或税率，而是转向了数据管理能力、供应链控制能力以及证明产品可持续性的能力。



工贸部进出口局副局长陈青海指出，享受关税优惠的前提条件是符合原产地规则。企业需主动重组供应链，提高使用国内原材料的比率，且在必要时有效利用与共同参与自贸协定（FTA）的伙伴之间的原产地累积机制。



为使 EVFTA 持续发挥作用，企业需要将思维从“利用关税优惠”转向“通过投资技术、绿色转型、数据管理以及提高可追溯能力来构建长期竞争力”。与此同时，各行业协会及越南驻欧盟商务处系统需加强对政策变化的早期预警，支持企业与进口商对接、拓宽分销网络并在欧洲树立越南商品品牌。（完）