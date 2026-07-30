经济

提升越南建材在澳大利亚市场的地位

利物浦商会副主席罗伊·哈拉比（Roy Halabi）在研讨会上指出，越南具备在国际市场上具有竞争力的建材生产能力。但企业若希望在澳大利亚建立长期合作关系，需要同时满足产品质量稳定、交货准时以及价格具有竞争力等三项基本条件。

越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美发表讲话。图自越通社
越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美发表讲话。图自越通社

越通社河内——在澳大利亚加大对基础设施的投资力度并开展全国新建120万套住房计划的背景下，该国对建筑材料的进口需求显著增长，为越南企业进入该市场带来更多机遇。这是7月29日在新南威尔士州悉尼市举行的“促进越南建筑材料进军澳大利亚市场”研讨会的总体评估。该研讨会由越南驻澳大利亚商务处同澳大利亚—越南投资与物流委员会和越南北部钢结构协会以线上线下相结合形式联合举办，吸引了来自两国建筑、检测、法律、物流和贸易等领域的众多企业和协会的代表及专家参与。

越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美致开幕词时表示，越澳全面战略伙伴关系正为两国扩大经贸与投资合作奠定有利基础。近年来，双边贸易保持良好增长势头，体现出两国经济的互补性以及企业界的互信不断增强。

她表示，越南驻澳大利亚商务处将继续支持越南企业深入了解澳大利亚市场，更新技术标准，与合作伙伴、进口商及咨询机构对接。

利物浦商会副主席罗伊·哈拉比（Roy Halabi）在研讨会上指出，越南具备在国际市场上具有竞争力的建材生产能力。但企业若希望在澳大利亚建立长期合作关系，需要同时满足产品质量稳定、交货准时以及价格具有竞争力等三项基本条件。

此外，售后服务、保修制度及技术支持能力都至关重要。因此，他建议越南企业在接触客户前，应准备完善的技术资料、工程师报告、独立检测结果、质量认证文件、保修政策及售后支持方案。

在物流方面，Think Global Logistics公司代表尼古拉斯·弗拉特（Nicolas Frate）表示，越南与澳大利亚同为多项自由贸易协定的成员，为双边进出口创造了有利条件。若严格遵守相关规定，越南商品总体上能够较为顺利地进入澳大利亚市场。但企业需特别关注易被调查或可能适用反倾销措施的商品类别，因为这可能带来额外税费和相关成本。他还建议企业在货物离开越南前，仔细核查商品编码、原产地、产品资料及相关义务。

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Think Global Logistics公司代表尼古拉斯·弗拉特发表讲话。图自越通社

在研讨会间隙接受越通社记者采访时，在澳大利亚从事轻钢结构生产的企业家安迪·阮认为，住房建设需求正为越南企业带来机遇。他建议企业在生产前充分了解各类产品适用的技术标准，并密切关注市场价格，以制定合适的竞争策略。

在越澳全面战略伙伴关系不断得到巩固以及双方共同参与多项自由贸易协定的背景下，建筑材料领域合作仍具广阔空间。加强越南生产商与澳大利亚承包商、进口商、检测机构、法律咨询及物流单位之间的直接对接，将助力企业更好把握市场需求，逐步满足国际标准，并更深入地参与澳大利亚建筑供应链。（完）

越通社
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