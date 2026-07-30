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美国海军航母编队访问岘港市

经越南政府批准，美国海军编队包括“乔治·华盛顿”（USS George Washington）号航空母舰及两艘护航舰艇——“罗伯特·斯莫尔斯”号巡洋舰（CG 62）和“肖普”号驱逐舰（DDG 86）7月30日上午停靠岘港市仙沙港，开始对越南进行为期5天的访问。这是美国航母第四次到访越南。

美国海军航母编队访问岘港市。图自越通社
美国海军航母编队访问岘港市。图自越通社

越通社河内 —— 经越南政府批准，美国海军编队包括“乔治·华盛顿”（USS George Washington）号航空母舰及两艘护航舰艇——“罗伯特·斯莫尔斯”号巡洋舰（CG 62）和“肖普”号驱逐舰（DDG 86）7月30日上午停靠岘港市仙沙港，开始对越南进行为期5天的访问。这是美国航母第四次到访越南。

当天下午，在岘港市仙沙港，越南海军第三区司令部为美国海军编队主持了欢迎仪式。出席仪式的有越南国防部、外交部、岘港市外务局及若干职能机构代表。美方有驻越临时代办、驻胡志明市总领事馆、国防武官及美国驻越南大使馆部分工作人员。

在访问岘港期间，美国海军编队指挥组将拜会岘港市人民委员会领导和越南海军第三区司令部。军官和水兵小组将在岘港市参加文艺交流、体育等活动。

美国海军编队访问越南有助于维护和发展越美关系，符合两国全面战略伙伴关系框架，致力于和平、合作与可持续发展，有助于提升越南国家和人民在国际舞台上的形象。（完）

越通社
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