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柬埔寨专家：柬埔寨国会主席访越传递出三项重要的战略信息

7月29日晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）和柬埔寨国会高级代表团已返回首都金边，圆满结束了于7月27日至29日对越南进行的正式访问。此访旨在进一步巩固越柬传统友谊、特殊团结与全面合作关系。

越南国会主席陈青敏与柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王。图自越通社
越南国会主席陈青敏与柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王。图自越通社

越通社河内——7月29日晚，柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）和柬埔寨国会高级代表团已返回首都金边，圆满结束了于7月27日至29日对越南进行的正式访问。此访旨在进一步巩固越柬传统友谊、特殊团结与全面合作关系。

金边皇家大学国际关系与公共政策研究所(IISPP)所长尼克·尚达里斯（Neak Chandarith）在接受越通社记者采访时表示，昆索达莉此次访越向地区和国际社会传递了三项重要的战略信息。

尼克·尚达里斯强调，第一项也是最重要的信息，是关于政治稳定和对制度结构的信心。他表示，在当前国际形势错综复杂、地缘政治碎片化和分裂加剧的背景下，此访释放出十分明确的信号，即越柬友好关系并非因时而变的暂时性关系，而是通过立法机构不断得到巩固且具有制度保障的战略支柱。他表示，“两国领导对本着相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政的原则维护并将‘睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定’的方针转化为实实在在的成果表达了坚定的政治意愿。”

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金边皇家大学国际关系与公共政策研究所(IISPP)所长尼克·尚达里斯接受越通社记者采访。图自越通社

尼克·尚达里斯表示，此访传递出的第二项重要信息，是关于加强多边协调合作以及维护东盟（ASEAN）核心作用的信息。尼克·尚达里斯解释说，在各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟（AIPA）和亚太议会论坛（APPF）等地区和国际多边场合上，此次访问彰显了越柬两国致力于成为彼此“战略伙伴”的坚定决心。他指出，作为东南亚两个相邻国家，柬埔寨和越南深刻认知维护地区和平与稳定以及构建紧密互联互通体系的重要意义。

第三项重要信息是两国积极主动应对全球性挑战的决心。他表示，两国立法机构不仅在双边事务上开展合作，还在应对网络犯罪、高科技犯罪、非传统安全、气候变化以及绿色经济发展等跨国挑战方面加强协调合作。这充分表明越柬关系是面向未来、建立在平等基础上的友好合作关系。他强调，“两大支柱性制度、两个国家以及两国人民已经做好以坚韧不拔的精神共同应对21世纪的一切危机的准备。”

与尼克·尚达里斯的观点一致，柬埔寨国会副秘书长兼国会咨询委员会主席谢万那烈（chheang vannarith）认为，两国之间的相互理解与互相信任是一项深远而特殊的政治战略。他表示，双方应继续将政治互信转化为惠及两国人民的务实成果。

谢万那烈在接受越通社记者采访时表示，在地区和国际多边场合上，越南和柬埔寨国会领导人经常举行双边会晤，就国际问题交换意见，共同致力于维护和平、稳定与共同发展等。（完）

越通社
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