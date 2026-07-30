时政

老挝人民革命党中央组织部代表团访问宁平省

7月30日，宁平省委常委会与由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领的代表团举行工作会谈。

工作会谈现场。图自越通社
工作会谈现场。图自越通社

越通社宁平——7月30日，宁平省委常委会与由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领的代表团举行工作会谈。

在会谈中，宁平省委书记陈辉俊表示，越南与老挝是拥有伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的邻邦，这是两党、两国和两国人民精心培育与传承的无价财富。过去，越南河南宁省（后分为河南、南定和宁平三省）与老挝乌多姆塞省自1979年建立合作关系以来不断得到巩固与发展。合并后，宁平省继续继承已签署的合作内容，并正积极同乌多姆塞省联合制定新阶段合作计划。近年来，双方在各层级互访、教育培训、人力资源开发、文化交流以及社会保障等领域保持了多项合作活动。

陈辉俊强调，宁平省愿分享在落实党的决议、机构调整、基层党组织建设、干部规划培养与使用评价、党建领域的数字化转型以及提升地方治理能力等方面的初步成果、经验及面临的困难与问题。同时，宁平省也希望继续学习老挝人民革命党在党建、干部队伍建设和政治体系巩固等方面的宝贵经验。

vnanet-doan-dai-bieu-ban-to-chuc-trung-uong-dang-ndcm-lao-tham-va-lam-viec-tai-tinh-ninh-binh-8922599.jpg
老挝人民革命党中央组织部部长西赛向宁平省领导赠送礼物。图自越通社

西赛·勒德门松表示，老挝正推进机构调整、地方政府建设和干部队伍培养等多项重要任务。在此过程中，老挝始终重视研究和借鉴越南经验。他希望宁平省继续加强与乌多姆塞省的协调配合，有效落实已签署的合作内容，同时继续支持老挝开展干部培训，分享党建和组织机构建设的经验。

双方代表还就党的组织建设、干部队伍管理、创新领导方式、建设精简高效的政治体系、推进党建领域的数字化转型、竞赛奖励工作以及乡级参谋与服务机构的组织结构等内容交换意见并分享经验。（完）

工作会谈现场。图自越通社

推动越老军事医学合作走向深入务实

在访问老挝期间，7月29日，由越南国防部军医学院政委严德顺中将率领的越南军医学院工作代表团礼节性拜会并与老挝人民军总参谋长、国防部副部长赛猜·贡马西（Saichay Kommasith）上将举行工作会谈。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #宁平省委书记陈辉俊 #老挝人民革命党中央组织部部长西赛·勒德门松 #工作会谈 #越老关系 宁平省
关注 VietnamPlus

相关新闻

老挝国家通讯社《巴特寮报》电子版屏幕截图

越老特殊关系将持续向纵深发展

据越通社驻万象记者报道，值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》刊发文章，回顾了越老特殊关系的形成与发展历程，同时强调两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接将持续向纵深发展。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在烈士墓前上香。图自越通社

全国各地同步举行“烛光祭”活动 深切缅怀英雄烈士

值此越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园隆重举行了“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。

更多

越共中央委员、外交部常务副部长阮明宇。图自越通社

坚决维护国家主权 促进国家利益 拓展合作与发展空间

在越南第三十三次外交工作会议和第二十二次全国外事工作会议（8月1日至7日）召开前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮明宇就近年来越南边界领土工作取得的重要成果，以及下一阶段坚决维护国家主权、促进国家利益、巩固和平、拓展合作与发展空间的重点方向接受了媒体的采访。

美国海军航母编队访问岘港市。图自越通社

美国海军航母编队访问岘港市

经越南政府批准，美国海军编队包括“乔治·华盛顿”（USS George Washington）号航空母舰及两艘护航舰艇——“罗伯特·斯莫尔斯”号巡洋舰（CG 62）和“肖普”号驱逐舰（DDG 86）7月30日上午停靠岘港市仙沙港，开始对越南进行为期5天的访问。这是美国航母第四次到访越南。

越南外交部副部长黎氏秋姮向取得杰出成就的名誉领事颁发了“致力于越南外交事业”纪念章和外交部长的奖状。图自越通社

扩大名誉领事网络 服务国家新纪元发展事业

扩大越南驻外名誉领事体系的规模并提升其运行成效是加强领事保护工作、促进经济外交、吸引国家发展资源的重要举措之一。这一内容在2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议上得到强调。

越南外交部副部长吴黎文 图自越通社

越南地方对外工作实现新突破

近年来，越南地方对外工作在理念、方式和成效等方面取得长足进展，正逐步成为服务国家发展的重要引擎。在国际格局深刻调整、战略竞争日趋激烈以及国家发展要求不断提高的背景下，各地方不仅主动适应新形势，更实现了由“参与者”向“建设者”的角色跃升，积极拓展发展空间，为增强越南外交实力作出了积极贡献。

数字“防护盾”守护民众和国际游客安全 （第二篇）

数字“防护盾”守护民众和国际游客安全 （第二篇）

凭借便捷、高效的优势，电子签证（e-visa）正成为越来越多外国人赴越南的首选签证形式。然而，随着电子签证申请需求持续增加，互联网上也涌现出大量提供在线签证办理服务的网站，使不少国际游客在出行前难以辨别官方渠道，寻找权威信息时面临困扰。

东京大学城市经济与资源研究中心高级研究员、亚洲开发银行研究所研究员西泽利郎接受越通社记者采访。图自越通社

日本专家：四大战略转变助力提升越南国际地位

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会上提出的四大战略转变，不仅凸显了越南的发展潜力，也有助于在地缘政治日益充满不确定性的背景下进一步巩固国家的经济、政治地位和自主发展能力。这是东京大学城市经济与资源研究中心（SCERU）高级研究员、亚洲开发银行研究所（ADBI）研究员西泽利郎（Toshiro Nishizawa）在接受越通社驻日本记者采访时所作出的评价。

工作会谈现场。图自越通社

推动越老军事医学合作走向深入务实

在访问老挝期间，7月29日，由越南国防部军医学院政委严德顺中将率领的越南军医学院工作代表团礼节性拜会并与老挝人民军总参谋长、国防部副部长赛猜·贡马西（Saichay Kommasith）上将举行工作会谈。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将会见澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德。图自qdnd.vn

越澳研究拓展防务合作潜力领域

潘文江希望今后双方进一步深化现有合作，同时拓展潜在领域的合作。其中包括加强各层级互访、搜救和救灾合作、边防部队和海警力量之间的合作、培训、联合国维和、国防工业、战后遗留问题处理以及在地区国防合作机制中加强磋商与相互支持。