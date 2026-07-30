新时代的多边外交：开拓发展空间 提升越南国际地位

越通社河内——第33次外交会议和第22次全国外事工作会议将于8月1日至8日在河内举行。值此机会，越南外交部副部长邓黄江发表了题为《新纪元的多边外交：开拓发展空间，提升越南国际地位》的署名文章。



越通社谨向读者介绍文章主要内容。



参与国际新规则制定的重要机遇



国际秩序正朝着多层次、多中心、更加复杂的方向变革，大国战略竞争日益呈现全面化。各类小多边机制的兴起，既可对传统多边机制形成有益补充，但若缺乏有效协调和广泛共识，也可能加剧国际体系碎片化的风险。



随着国际权力结构不断调整，人工智能、数据治理、网络安全、能源转型、气候融资以及外空治理等新议题正日益成为全球治理的重点内容。这些领域已不再只是科技问题，而是兼具战略竞争与合作属性的重要议题。



然而，任何一个国家都无法凭借一己之力有效应对气候变化、疫情、自然灾害、网络安全、供应链中断以及新技术带来的跨境影响等全球性挑战。因此，多边合作仍然是维护和平稳定、推动可持续发展的必由之路。



当许多国际规则仍处于形成过程中时，发展中国家和中等国家有机会及早参与并将自身合理诉求和利益纳入国际规则制定进程中。对越南而言，这既是一项紧迫要求，也提升多边外交水平的战略机遇。



从积极参与者到积极贡献者和建设者



推进革新事业四十年以来，越南综合国力和国际地位实现跨越式提升。 越南已建立覆盖广泛的外交关系网络，参与70多个重要国际组织和多边论坛，在联合国、东盟（ASEAN）、亚太经合组织（APEC）及多个地区和跨地区合作机制中成功承担许多重要职责。



越南日益被国际社会视为积极主动且负责任的成员，是值得信赖的合作伙伴，具备在国际和地区多边场合上提出建设性意见、协调各方利益的能力。在东盟框架内，越南继续为巩固东盟团结、韧性，发挥东盟核心作用做出积极贡献。此外，越南积极参与制定和落实《东盟共同体2045愿景》，深化地区合作，维护经济安全，培育以科技和创新为基础的新增长动力，加强社会保障、东盟共同体凝聚力以及推动包容可持续发展。



越南担任《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会主席，以亚太地区最高票数成功当选联合国人权理事会成员（任期2026-2028年），充分体现国际社会对越南所做出贡献的高度认可。



在海洋法律制定与治理领域，越南首次担任《联合国海洋法公约》第35次缔约国会议（SPLOS）主席，首次有法官当选2026—2035年任期国际海洋法法庭（ITLOS）法官。这些成果进一步彰显了越南的国际信誉，也体现了越南一贯坚持尊重国际法，推动海上和平合作的坚定立场。



上述成就表明，越南已具备进入从积极融入、主动参与迈向主动提出倡议、作出切实贡献并积极参制定符合国家和民族利益以及时代进步潮流的国际机制、规则和规范新时代的条件。



越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

主动参与塑造未来的重要领域



在新时代，多边外交应从被动应对向主动研判，准备政策和及早参与国际规则制定转变。在继续发挥越南在东盟、联合国、亚太经合组织以及湄公河次区域合作机制中积极作用的同时，越南还应更早、更深入地参与人工智能治理、数字化转型、网络安全、数据治理、能源转型、气候融资、和平利用核技术以及外空治理等新兴领域国际规则和标准的制定工作。这将有助于越南未雨绸缪维护国家安全与发展利益，同时也为维护发展中国家在全球治理中的立场和正当权益作出积极贡献。



多边外交的价值，应体现在为维护和平稳定的发展环境、汇聚发展资源、引进知识与先进技术、提升经济竞争力以及改善人民生活水平作出的切实贡献。



参与东盟进程使越南与东南亚邻国之间的互信与务实合作关系不断得到巩固和深化。越南还将优先发展事项有效融入东盟合作事项，坚持包容性发展、以人民为中心的发展理念。



越南与联合国系统的合作也彰显越南将多边关系转化为服务国家优先发展事项的具体项目的能力，特别是在促进包容性人类发展、治理改革、创新、绿色转型、数字化转型以及增强国家韧性等方面。



未来一段时间，越南多边外交的目标不是单纯增加活动数量，而是着力提高参与质量，作出切实贡献，提出具有价值的倡议，逐步提升参与制定国际规则、机制和规范的能力。



即将召开的第33次外交会议，将成为越南外交部门统一思想、统一行动，创新外交思维，提升组织实施能力，更好发挥外交在新时代的先锋作用和重要、经常性使命的重要契机。



依托越南革命外交的坚实基础、国家新的综合实力与国际地位以及整个政治体系形成的强大合力，越南多边外交完全有能力实现从积极参与向主动贡献，从遵循国际规则向参与塑造国际规则，从提升国际地位向充分发挥国际地位优势，为建国卫国事业做出切实贡献等等重大转变。（完）



