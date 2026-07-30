越南发展氢能开辟新径：开启零排放工业未来

越通社河内——7月29日，“氢能与零排放工业未来”论坛在河内举行。该活动由越南清洁能源协会（VCEA）旗下的《越南清洁能源杂志》与品牌与竞争力战略研究院联合主办，吸引了众多政策制定者、顶尖专家及能源企业代表出席。
该论坛不仅勾勒出越南氢能工业现状的全景图，还提出了实现2050年净零排放（Net-Zero）战略目标的具体方向。
VCEA主席兼《越南清洁能源杂志》总编辑梅维善在致开幕辞时强调，越南正规划从生产到使用的全链条氢能产业，包括：生产、储存、运输、分发和使用。长期目标不仅是满足国内需求，还要面向出口，将越南建设成为亚太地区的清洁能源工业中心。
越南拥有有利的地质条件，为天然氢气的形成和储存提供了理想环境。加大对这一“白金”资源的勘探与开发，具有重大战略意义，有助于越南减少对进口液化天然气（LNG）和煤炭的依赖。
除了天然开发，利用可再生能源电解水制取绿氢是越南战略中的核心支柱。然而，当前最大的瓶颈在于基础设施、技术和成本。
越南拥有巨大的风能和太阳能潜力，特别是技术储量估计高达600吉瓦（GW）的海上风电。越南气象水文环境与海洋科学研究院余文算认为，将氢能生产整合到海上风电项目中（OW2H模式）带来了重大机遇，有助于解决输电网驳接回岸的拥堵难题。尽管如此，他也指出了初始投资成本高、淡化水需求以及海上设备维护复杂等不容忽视的挑战。
减少塑料污染 推进绿色转型
多年来，越南减少塑料污染的解决方案主要集中在废弃物产生后的收集和处理。面对可持续发展要求和日益严格的绿色标准，多位专家认为需要转向塑料全生命周期管理，将此视为推动循环经济、提升竞争力的方向。
对于交通运输这一主要排放源，越南石油研究院阮友良博士建议采取审慎的路线图，不应将氢能视为电动汽车（BEV）的完全替代品，而应作为重型卡车、跨省客车或海上运输等难以电化领域的补充方案。加氢站的建设也需要与重点运输走廊的实际需求同步，避免在车辆不足时造成投资浪费。
各场讨论会的一个明确信号是技术已然就绪，但政策才是开启氢能工业大门的“钥匙”。
专家们一致认为，为了吸引来自民间和国际的巨额资金，急需加快完善法律框架。这包括颁布涵盖从生产、储存、运输到加氢站整个产业链的安全技术标准与规范。此外，还需要制定价格机制、投资优惠政策、绿色信贷及各项财政支持措施，以在初始阶段缩小绿氢与传统化石燃料之间的成本差距。
越南正面临历史性机遇，不仅能实现经济绿化，还能跃升为全球绿色能源供应链中的重要一环。要真正开启“氢能时代”，政府的果断行动、企业 displayed 的奉献精神以及对国际资源的最大化利用，将是决定性因素。（完）