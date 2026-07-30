越南发展氢能开辟新径：开启零排放工业未来

越通社河内——7月29日，“氢能与零排放工业未来”论坛在河内举行。该活动由越南清洁能源协会（VCEA）旗下的《越南清洁能源杂志》与品牌与竞争力战略研究院联合主办，吸引了众多政策制定者、顶尖专家及能源企业代表出席。



该论坛不仅勾勒出越南氢能工业现状的全景图，还提出了实现2050年净零排放（Net-Zero）战略目标的具体方向。



VCEA主席兼《越南清洁能源杂志》总编辑梅维善在致开幕辞时强调，越南正规划从生产到使用的全链条氢能产业，包括：生产、储存、运输、分发和使用。长期目标不仅是满足国内需求，还要面向出口，将越南建设成为亚太地区的清洁能源工业中心。

越南拥有有利的地质条件，为天然氢气的形成和储存提供了理想环境。加大对这一“白金”资源的勘探与开发，具有重大战略意义，有助于越南减少对进口液化天然气（LNG）和煤炭的依赖。



除了天然开发，利用可再生能源电解水制取绿氢是越南战略中的核心支柱。然而，当前最大的瓶颈在于基础设施、技术和成本。



越南拥有巨大的风能和太阳能潜力，特别是技术储量估计高达600吉瓦（GW）的海上风电。越南气象水文环境与海洋科学研究院余文算认为，将氢能生产整合到海上风电项目中（OW2H模式）带来了重大机遇，有助于解决输电网驳接回岸的拥堵难题。尽管如此，他也指出了初始投资成本高、淡化水需求以及海上设备维护复杂等不容忽视的挑战。

对于交通运输这一主要排放源，越南石油研究院阮友良博士建议采取审慎的路线图，不应将氢能视为电动汽车（BEV）的完全替代品，而应作为重型卡车、跨省客车或海上运输等难以电化领域的补充方案。加氢站的建设也需要与重点运输走廊的实际需求同步，避免在车辆不足时造成投资浪费。

各场讨论会的一个明确信号是技术已然就绪，但政策才是开启氢能工业大门的“钥匙”。



专家们一致认为，为了吸引来自民间和国际的巨额资金，急需加快完善法律框架。这包括颁布涵盖从生产、储存、运输到加氢站整个产业链的安全技术标准与规范。此外，还需要制定价格机制、投资优惠政策、绿色信贷及各项财政支持措施，以在初始阶段缩小绿氢与传统化石燃料之间的成本差距。



越南正面临历史性机遇，不仅能实现经济绿化，还能跃升为全球绿色能源供应链中的重要一环。要真正开启“氢能时代”，政府的果断行动、企业 displayed 的奉献精神以及对国际资源的最大化利用，将是决定性因素。（完）