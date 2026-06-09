2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

越通社河内——6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。



越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席并发表主旨演讲。



出席论坛的还有老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦、柬埔寨王国首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军、东帝汶民主共和国总理夏纳纳·古斯芒、越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠、东盟秘书长高金洪等。



在第43届东盟峰会上，越南宣布了东盟未来论坛的倡议。这是一个多边、多层次、多维度的平台，旨在补充现有东盟论坛，支持政策制定者为东盟共同体规划可行有效的长期路线图。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠致欢迎辞时表示，越南举办东盟未来论坛是希望与东盟内外国际伙伴共同打造一个开放、务实、面向未来的对话空间，是汇聚政策制定者、学者、企业、东盟人民及国际伙伴智慧、愿景和倡议的地方，共同为强大的东盟共同体贡献力量。

越南政府总理黎明兴同各位代表出席论坛。图自越通社

2024年和2025年的东盟未来论坛已成功举办，获得东盟国家和国际伙伴的广泛关注、支持和响应。许多大胆的构想、创新且非常实际的建议得到了讨论。其中，许多构想得到与会代表的持续培育，为未来东盟的政策制定工作作出了贡献。



黎怀忠部长表示：“在地区和世界正经历深刻变革、猜忌、竞争甚至军事对抗加剧的背景下，我们希望东盟未来论坛将为外交、对话、相互理解和合作创造更多机会。我们也希望东盟未来论坛能成为一个真正属于东盟的论坛，成为东盟共同体建设进程的有效辅助渠道。”



黎怀忠部长表示，今年论坛将就关乎东盟当前和未来的重大紧迫问题进行交流。代表们将有机会就长期重要议题，从巩固团结、提升自力更生和战略自主、预防冲突，到增长模式转型、能源安全、人工智能和金融科技等时事问题进行交流，并听取官员和专家的意见。



本次论坛不仅有政府领导人之间的交流，还首次举行了东南亚各国政党会议、东盟各国地方会议以及经济领域、企业界、学术界代表会议。因此，论坛可激发新构想和突破性解决方案，从而有助于实现《东盟共同体2045年愿景》，同时帮助东盟更好地适应新问题。



黎怀忠部长强调：“一个团结、自强、活跃、创新、以人为中心的东盟将因每个成员国的努力而更加强大。这也是东盟领导人和人民的共同愿望。今天的论坛也是本着这一精神举办的。”



致欢迎辞后，与会代表听取了越南政府总理黎明兴的主旨演讲，各国领导人、东盟的演讲，以及各国外交部长的视频致辞。（完）