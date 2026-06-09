时政

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕。投资越通社
2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕。投资越通社

越通社河内——6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席并发表主旨演讲。

出席论坛的还有老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦、柬埔寨王国首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军、东帝汶民主共和国总理夏纳纳·古斯芒、越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠、东盟秘书长高金洪等。

在第43届东盟峰会上，越南宣布了东盟未来论坛的倡议。这是一个多边、多层次、多维度的平台，旨在补充现有东盟论坛，支持政策制定者为东盟共同体规划可行有效的长期路线图。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠致欢迎辞时表示，越南举办东盟未来论坛是希望与东盟内外国际伙伴共同打造一个开放、务实、面向未来的对话空间，是汇聚政策制定者、学者、企业、东盟人民及国际伙伴智慧、愿景和倡议的地方，共同为强大的东盟共同体贡献力量。

vnanet-potal-khai-mac-dien-dan-tuong-lai-asean-lan-thu-ba-8814052.jpg
越南政府总理黎明兴同各位代表出席论坛。图自越通社

2024年和2025年的东盟未来论坛已成功举办，获得东盟国家和国际伙伴的广泛关注、支持和响应。许多大胆的构想、创新且非常实际的建议得到了讨论。其中，许多构想得到与会代表的持续培育，为未来东盟的政策制定工作作出了贡献。

黎怀忠部长表示：“在地区和世界正经历深刻变革、猜忌、竞争甚至军事对抗加剧的背景下，我们希望东盟未来论坛将为外交、对话、相互理解和合作创造更多机会。我们也希望东盟未来论坛能成为一个真正属于东盟的论坛，成为东盟共同体建设进程的有效辅助渠道。”

黎怀忠部长表示，今年论坛将就关乎东盟当前和未来的重大紧迫问题进行交流。代表们将有机会就长期重要议题，从巩固团结、提升自力更生和战略自主、预防冲突，到增长模式转型、能源安全、人工智能和金融科技等时事问题进行交流，并听取官员和专家的意见。

本次论坛不仅有政府领导人之间的交流，还首次举行了东南亚各国政党会议、东盟各国地方会议以及经济领域、企业界、学术界代表会议。因此，论坛可激发新构想和突破性解决方案，从而有助于实现《东盟共同体2045年愿景》，同时帮助东盟更好地适应新问题。

黎怀忠部长强调：“一个团结、自强、活跃、创新、以人为中心的东盟将因每个成员国的努力而更加强大。这也是东盟领导人和人民的共同愿望。今天的论坛也是本着这一精神举办的。”

致欢迎辞后，与会代表听取了越南政府总理黎明兴的主旨演讲，各国领导人、东盟的演讲，以及各国外交部长的视频致辞。（完）

黎明兴总理出席第三届东盟未来论坛开幕式

黎明兴总理出席第三届东盟未来论坛开幕式

2026年6月9日上午，第三届东盟未来论坛在河内开幕。越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军恭以及东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #2026年东盟未来论坛 #AFF #隆重开幕 #越南政府总理黎明兴
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

融入国际

相关新闻

越共中央书记处常务书记陈锦秀与东南亚各国政党代表合影。图自越通社

越共中央书记处常务书记陈锦秀会见东南亚各国政党代表

6月8日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了正在访问越南并出席在2026年第三届东盟未来论坛（AFF）框架内举办的“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会的东南亚各国政党代表团团长。

更多

老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社

越南与老挝进一步强化合作关系

据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话 图自越通社

黎明兴总理：东盟必须成为塑造新时代新规则的重要参与者

6月9日上午，以“共同塑造未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。

越南驻阿根廷大使吴明月与阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇合影。图自越通社

阿根廷与越南加强议会合作关系

6月8日，越南驻阿根廷大使吴明月在越南驻阿根廷大使馆总部会见了阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将与泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦中将。图自qdnd.vn

为越泰防务合作关系注入新动力

潘文江建议双方有效开展各项合作内容，注重促进互访与交流，维持磋商与对话机制，加强人力资源培训，促进各军种及海上执法力量间的交流与合作，加强网络安全以及国防工业合作等。

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·参威拉军。图自越通社

为越泰全面战略伙伴关系注入新动力

应越南政府总理黎明兴邀请，泰国总理阿努廷·查恩维拉库于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月8日下午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在河内举行了会谈。

新加坡李光耀公共政策学院武明姜接受越通社记者的采访。图自越通社

2026年东盟未来论坛：致力于一个共鸣且主动对接的东盟

武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。

越南政府总理黎明兴（右）与柬埔寨首相洪玛奈（左）会谈前亲切握手。图自越通社

推动越柬务实合作关系不断向前发展

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。6月8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。