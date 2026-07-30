数字“防护盾”守护民众和国际游客安全 （第二篇）

来自中国的游客汤振忠就是选择通过电子签证赴越南的游客之一。他表示，出发前，自己最关注的就是能否找到官方、正规的电子签证申请入口。

去年圣诞节期间，汤振忠在胡志明市新山一国际机场办理入境手续时花了近两个小时。尽管等待时间较长，但由于提前准备好了全部申请材料，整个入境过程十分顺利，没有遇到任何问题。

为进一步为外国人提供便利，越南目前已向所有国家和地区公民签发电子签证。越南公安部出入境管理局局长范登科表示，从提交申请、缴纳费用到获取审批结果，整个办理流程均可在线完成。持电子签证的外国人也可通过全国83个国际口岸办理入境、出境手续。

越南公安部出入境管理局局长范登科。

﻿图自越通社

从提交申请、缴纳费用到获取审批结果，整个办理流程均可在线完成。持电子签证的外国人也可通过全国83个国际口岸办理入境、出境手续。 越南公安部出入境管理局局长范登科

这一便利举措正吸引越来越多外国人选择使用电子签证赴越。

2025年，越南共向外国人签发电子签证超过400万人次，同比增长30%以上；2026年上半年，获批电子签证数量继续接近250万人次，同比增幅近30%。

随着签证政策持续开放，2025年越南共接待国际游客2280多万人次，创下历史新高。然而，在线申请电子签证需求不断增长的同时，也催生了大量仿冒网站，不法分子借此实施诈骗、窃取个人信息等违法活动。为此，越南有关部门提醒外国公民，办理电子签证时务必通过越南政府官方门户网站提交申请，切勿轻信来源不明的网站和网络链接。

“极速签证”背后的陷阱

只需在搜索引擎中输入“Vietnam e-visa（越南电子签证）”，用户便会看到大量网站和社交媒体主页（Fanpage）宣传所谓“极速签证”“当天出签”“签证包过”等服务。然而，出现在搜索结果中的网站，并非全是越南政府的官方信息平台。

在越南公安部正式启用 evisa.gov.vn 和 thithucdientu.gov.vn 两个官方电子签证申请平台之前，越南公安部出入境管理局就曾发现，不少仿冒网站长期出现在搜索引擎靠前位置，极易让用户误认为是官方渠道，从而造成混淆。

越南公安部网络安全和打击高科技犯罪局第五处战士 阮进南。图自越通社

不法分子通常会搭建与官方网站界面高度相似的网页，注册容易与官方混淆的域名，或通过搜索引擎广告精准引流，诱导用户访问。一些网站还打出“即时出签”“加急办理”“签证包过”等宣传口号，以骗取用户信任。 越南公安部网络安全和打击高科技犯罪局第五处战士 阮进南

据越南公安部统计，2025年，越南因网络诈骗造成的经济损失估计超过8万亿越盾。其中，仿冒政府网站和社交媒体主页、冒充在线行政服务平台实施诈骗，已成为较为突出的作案手法之一。

网络安全专家提醒，一旦访问此类仿冒网站，用户的护照信息、个人身份信息以及支付信息等都有可能被非法窃取。随着人工智能（AI）技术的广泛应用，诈骗网站在页面设计、语言表达和交互体验等方面越来越逼真，仅凭肉眼辨别真伪已变得愈发困难。

筑牢电子签证安全防线

面对与电子签证相关网络诈骗案件不断增多的趋势，越南有关部门正持续加大对仿冒网站、虚假链接的排查、监测和封堵力度。同时，进一步加强宣传引导，提高越南公民和外国公民对网络诈骗风险的识别能力和防范意识。

越南公安部网络安全和打击高科技犯罪局（A05）第五处战士阮进南表示，有关部门建议用户办理电子签证时务必登录带有“gov.vn”域名的越南政府官方网站，在填写个人信息和进行在线支付时保持高度警惕。一旦发现疑似诈骗行为，越南公民和外国公民应第一时间向公安机关报案，以便有关部门及时介入调查和处置。

中国游客 汤振忠。图自越通社

每次办理线上手续前，他都会仔细核对网站域名。“如果网站使用的是‘.gov.vn’域名，我会更加放心。不过，要准确辨别网站真假并不容易，因此我通常会请旅行社协助办理相关手续。 中国游客 汤振忠

在持续加强网络安全防护的同时，越南公安部出入境管理局也正积极推进外国人管理工作的数字化转型。范登科局长介绍，目前，越南正在试点推行旅客入境前信息预采集机制，并逐步应用生物识别数据技术，预计将进一步缩短旅客通关时间，提高出入境管理效率。

不过，在网络诈骗日益呈现跨境化、链条化特点的背景下，仅靠单个国家的努力已难以有效应对相关风险。打击跨境网络犯罪，必须依靠各国执法机构加强信息共享、执法协作和联合打击，形成更加紧密、高效的国际合作机制。

国际合作助力打击网络犯罪取得新成效

作为全球首部专门打击网络犯罪的国际公约，《联合国打击网络犯罪公约》（即《河内公约》）所推动建立的国际合作机制，正在为打击网络空间各类违法犯罪活动不断取得务实成果提供有力支撑。

近年来，越南执法部门持续侦破多起特大跨国网络诈骗案件。其中，较具代表性的包括与柬埔寨执法部门联合开展的28起专项行动，共抓获犯罪嫌疑人500余名；成功捣毁境外高科技犯罪团伙，该团伙诈骗受害人1000余人，涉案金额约1200亿越盾；同时，还与中国执法机关密切合作，联合打击跨境金融投资诈骗、冒充政府机关实施诈骗以及跨境洗钱等犯罪网络。

越南公安机关捣毁多个由外国人主导的高科技诈骗团伙。图自越通社·

此外，一批利用网络平台发布虚假招聘信息、诱骗投资，以及依托境外服务器和基础设施实施、专门针对越南公民的诈骗团伙，也相继被发现并依法查处。这些成果充分表明，在《联合国打击网络犯罪公约》（即《河内公约》）框架下，国际执法合作在打击网络犯罪领域的成效正日益显现。

数字化转型带来的便利，使跨境出行、学习、工作和国际交流比以往任何时候都更加高效便捷。然而，在享受数字技术发展红利的同时，网络空间也孕育着新的安全风险。面对不断变本加厉的网络诈骗手段，除了持续完善技术防护体系、深化国际执法合作外，不断提升公众网络安全意识和风险防范能力，依然是抵御网络诈骗最坚实、最有效的“数字防护盾”。（完）

第一篇 ： 数字服务触手可及——外国人体验越南二级电子身份认证